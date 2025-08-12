1/6 Taylor Swift hat überraschend ihr neues Album «The Life of a Showgirl» angekündigt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Taylor Swift kündigt neues Album «The Life of a Showgirl» an

Album-Artwork angeblich in orangem Farbton gehalten

Physische Kopien des Albums werden vor dem 13. Oktober verschickt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patricia Broder Redaktorin People

Das Warten hat ein Ende: Pop-Superstar Taylor Swift (35) hat in der Nacht auf heute ihr neues Album «The Life of a Showgirl» angekündigt. Damit hat die Sängerin, die sich seit dem Ende ihrer «Eras Tour» im vergangenen Dezember weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat, offiziell eine neue Ära eingeläutet.

Ihre grosse Enthüllung machte Swift in einem Teaser-Video für ihren bevorstehenden Auftritt in «New Heights». Das ist der US-Podcast, den ihr Partner Travis Kelce (35) und dessen Bruder Jason Kelce (37) moderieren. Im kurzen Clip zeigt Swift Jason das Albumcover, das im Clip jedoch unkenntlich gemacht wurde. Die vollständige Podcast-Folge wird am Mittwoch, 13. August um 19 Uhr (Ortszeit) Premiere feiern und dürfte weitere Details zur Veröffentlichung des Albums enthalten.

Bei den leidenschaftlichsten Fans der Sängerin, auch bekannt als «Swifties», laufen die Spekulationen zum neuen Werk ihrer Heldin derweil auf Hochtouren. Wir fassen die wichtigsten Punkte zusammen.

Veröffentlichungsdatum

Die Vorbestellungsmaske bei Swifts Online-Shop verrät, dass physische Kopien des neuen Albums irgendwann vor dem 13. Oktober verschickt werden. Gut möglich also, dass die neue Scheibe am 10.10. oder am 9.9. erscheint. Die numerische Wiederholung ist ein Markenzeichen von Swift. Den Teaser-Clip ihres neuen Albums hat die Sängerin am 12.8. um Punkt 12.12 Uhr (Ortszeit) veröffentlicht.

Die Farbe

Taylor Swift hat die Angewohnheit, Albumzyklen gerne farblich zu kennzeichnen. Jede Farbe entspricht dabei dem Artwork des Albums und oft auch den Texten und Themen der Platte. So war es beispielsweise auch bei Swifts Erfolgsalbum «Red» 2012, benannt nach der Farbe Rot, die Swift mit «leidenschaftlichen, rücksichtslosen Liebesaffären» assoziiert. Und auch bei «Reputation» aus dem Jahr 2017. Ein Album, dessen Schwarz-Weiss-Ästhetik auch an das Zeitungsdruckpapier erinnern sollte, auf dem die Berichte über Swift gedruckt werden.

Das neue Album wird allem Anschein nach ganz in Orange gehalten sein. Diesen Eindruck hat die Sängerin am Montag 11. August verstärkt, als Taylor Nation, die Social-Media-Seite von Swifts PR-Team, eine Sammlung von 12 Fotos aus der Eras Tour veröffentlicht hat. Auf den Bildern ist Swift ausschliesslich in verschiedenen Orangetönen zu sehen.

Auf Tiktok kursieren zudem Clips eines Mitarbeiters der US-Kette Target, der das Cover und die Songtitel heimlich veröffentlicht haben soll. Darauf ist Swift in Nahaufnahme zu sehen, das Bild in orangem Ton gehalten. Zudem kursieren Aufnahmen, die die Sängerin in traditionellem Showgirl-Outfit mit Federkrone und Champagner-Glas zeigen.

Kollaborationen

Auf dem letzten Foto, das Taylor Nation am Montag geteilt hat, singt Swift auf der Bühne mit Hit-Sängerin Sabrina Carpenter (26), ein ehemals grosser Fan von Swift und heute eine enge Kollegin. So trat Carpenter auch als Vor-Act bei Swift Eras Tour auf. Swifties interpretierten dieses Bild als Hinweis darauf, dass Carpenter auf «The Life of a Showgirl» zu hören sein wird. Diese Theorie ist keineswegs abwegig: Carpenter arbeitet eng mit Jack Antonoff zusammen, Swifts Lieblings-Musikproduzenten. Antonoff war Co-Produzent von Carpenters neuester Single «Manchild».

Auch US-Sängerin Gracie Abrams (25) wird bei Fans als Kolaborations-Partnerin auf ihrem neuen Album hoch gehandelt. Swift hat mit Abrams bereits das Duett «Us» aufgenommen, das 2024 auf Abrams' Album «The Secret of Us» veröffentlicht und für einen Grammy 2025 nominiert wurde.



