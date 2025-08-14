Taylor Swift ist der erfolgreichste Popstar der Gegenwart. Entsprechend gross ist der Rummel um ihr neues Album. Nun zeigte sie das Cover und gab ein Veröffentlichungsdatum bekannt.

1/5 «The Life of a Showgirl»: So sieht also das neue Album von Pop-Superstar Taylor Swift aus. Foto: keystone-sda.ch

Darauf haben viele Fans sehnsüchtig gewartet: Taylor Swift (35) enthüllte im Podcast ihres Freundes Travis Kelce (35) das Cover ihres neuen Albums. Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel «The Life of a Showgirl» soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer «Eras Tour» in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Swift im Podcast des Football-Spielers, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (37) herausbringt.

Unter lautem Jubel und Klatschen der Brüder holte Swift das neue Album aus einem Koffer. Darauf räkelt sie sich in einem Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser. Auch in ihren sozialen Medien postete die Sängerin das Album-Cover. Das Album hat 12 Tracks, darunter Titel wie «Elizabeth Taylor», «Eldest Daughter» oder «Honey». Bei dem Song «The Life of a Showgirl» wirkt Sabrina Carpenter (26) mit.

Tour spielte fast 2 Milliarden Dollar ein

Angekündigt hatte Taylor das neue Album bereits mit einem Countdown am 12. August – zwölf Minuten nach Mitternacht – auf der Internetseite taylorswift.com, die einen grossen Ansturm erlebte. Zeitgleich postete sie in den sozialen Medien ein Teaservideo für die Podcast-Folge, in dem das Album noch unkenntlich gemacht war.

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale «Eras Tour» beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets fast 2 Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Franken) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Ihr elftes Studioalbum «The Tortured Poets Department: The Anthology» erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify.