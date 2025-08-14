DE
FR
Abonnieren

Darauf haben die Fans gewartet
Taylor Swift enthüllt neues Album in Podcast mit Travis Kelce

Taylor Swift ist der erfolgreichste Popstar der Gegenwart. Entsprechend gross ist der Rummel um ihr neues Album. Nun zeigte sie das Cover und gab ein Veröffentlichungsdatum bekannt.
Publiziert: 04:35 Uhr
|
Aktualisiert: vor 42 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
1/5
«The Life of a Showgirl»: So sieht also das neue Album von Pop-Superstar Taylor Swift aus.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Taylor Swift enthüllt Cover ihres neuen Albums «The Life of a Showgirl»
  • Album erscheint am 3. Oktober mit 12 Tracks, darunter «Elizabeth Taylor» mit Sabrina Carpenter
  • Swifts «Eras Tour» spielte fast 2 Milliarden Dollar ein
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Darauf haben viele Fans sehnsüchtig gewartet: Taylor Swift (35) enthüllte im Podcast ihres Freundes Travis Kelce (35) das Cover ihres neuen Albums. Das zwölfte Studioalbum mit dem Titel «The Life of a Showgirl» soll am 3. Oktober erscheinen. Während sie in Europa mit ihrer «Eras Tour» in Europa unterwegs war, habe sie an dem Album gearbeitet, erzählte Swift im Podcast des Football-Spielers, den Kelce gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce (37) herausbringt.

Unter lautem Jubel und Klatschen der Brüder holte Swift das neue Album aus einem Koffer. Darauf räkelt sie sich in einem Glitzer-Outfit in türkisfarbenem Wasser. Auch in ihren sozialen Medien postete die Sängerin das Album-Cover. Das Album hat 12 Tracks, darunter Titel wie «Elizabeth Taylor», «Eldest Daughter» oder «Honey». Bei dem Song «The Life of a Showgirl» wirkt Sabrina Carpenter (26) mit.

Tour spielte fast 2 Milliarden Dollar ein

Angekündigt hatte Taylor das neue Album bereits mit einem Countdown am 12. August – zwölf Minuten nach Mitternacht – auf der Internetseite taylorswift.com, die einen grossen Ansturm erlebte. Zeitgleich postete sie in den sozialen Medien ein Teaservideo für die Podcast-Folge, in dem das Album noch unkenntlich gemacht war.

Mehr zu Taylor Swift
Taylor Swift kündigt überraschend ihr zwölftes Album an
Mit Video
«The Life of a Showgirl»
Taylor Swift kündigt überraschend ihr zwölftes Album an
Alles zum neuen Album von Taylor Swift
Mit Video
Hinweise, Farbthema, Gäste
Das wissen wir zum neuen Album von Taylor Swift
Und plötzlich steht Taylor Swift auf der Bühne
Mit Video
An Benefizkonzert
Und plötzlich steht Taylor Swift auf der Bühne
Hat Taylor Swift heimlich geheiratet?
Couvert wirft Fragen auf
Hat Taylor Swift heimlich geheiratet?

Swift hatte im Dezember 2024 ihre monumentale «Eras Tour» beendet. Die Konzertreihe, die im März 2023 begann, spielte nach Schätzungen der Branche mit mehr als zehn Millionen verkauften Tickets fast 2 Milliarden Dollar (rund 1,6 Milliarden Franken) ein, was sie zur umsatzstärksten Tournee der Geschichte macht. Ihr elftes Studioalbum «The Tortured Poets Department: The Anthology» erschien im April 2024 und war das global meistgestreamte Album des Jahres 2024 auf Spotify.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen