Er trägt das Schweizer Kreuz weit in die glamouröse Welt des US-Sports hinaus. Aidan Hutchinson (25) ist einer der besten Defensivspieler der NFL und trägt auf seinem Helm stolz die Schweizer Flagge.

Hintergrund: Hutchinsons Urgrossvater wuchs im Tessin auf, ehe er in jungen Jahren in die USA zog und dort eine Familie gründete. Die ganze Geschichte gibts hier.

Langersehntes Comeback

Nach seiner Horror-Verletzung von vergangener Saison steht der Superstar der Detroit Lions jetzt vor dem Comeback. In gut drei Wochen startet die neue NFL-Saison. Schon zuvor hat er sich im Rahmen eines Videocalls mit einem ganz speziellen Gesprächspartner unterhalten: Manuel Akanji (30).

In den sozialen Medien teilen die Detroit Lions den gut zweiminütigen Clip vom Gespräch der beiden Sportler. «Wie geht es der Verletzung, gehts dir besser?», fragt der Nati-Verteidiger. «Ja, zurückzukommen nach einer Verletzung, nachdem dir alles weggenommen wurde, ist das Grösste», sagt Hutchinson über seine Rückkehr auf den Platz.

Lobeshymnen für die Schweiz

Als die zwei Verteidiger über Hutchinsons Wurzeln sprechen, gerät das Football-Ass ins Schwärmen. «Ich durfte die Schweiz besuchen, ich war in Medeglia. Es war unglaublich toll. Die Schweiz ist einer meiner Lieblingsorte und ich will unbedingt zurückkommen.»

Auch Akanji schwärmt: «Es hat so viele schöne Orte, auch wenn es nur ein kleines Land ist.» Und was kann der Innenverteidiger empfehlen? «Skifahren!», sagt er mit einem Lachen. «Das kann ich aber nicht», antwortet Hutchinson, worauf Akanji zugibt, dass auch er kein begnadeter Skifahrer sei.

Akanji bald Lions-Fan?

Der 71-fache Nati-Spieler outet sich als grosser NFL-Fan, seit zehn Jahren verfolge er die Spiele. «Weisst du was, wir müssen dich für ein Spiel oder ein Training ausfliegen. Ich werde dich zu einem Lions-Fan machen!», kündigt Hutchinson an.

Der 120-Kilo-Brocken fährt fort: «Jetzt kennen wir uns, ich werde mich auf jeden Fall bei dir melden.» Ob da gerade die neuste Bromance im Schweizer Sport geboren wurde? «Viel Glück in der neuen Saison, hol dir den Super Bowl!», sagt Akanji seinem neuen Freund zum Abschluss.