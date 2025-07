Der ehemalige NFL-Profi Bryan Braman ist im Alter von nur 38 Jahren an Krebs gestorben. Er gehörte dem Philadelphia-Eagles-Team an, das 2018 überraschend den Super Bowl gewann.

1/2 Der ehemalige NFL-Profi Bryan Braman ist mit nur 38 Jahren verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Ex-NFL-Spieler Bryan Braman stirbt mit 38 Jahren an aggressivem Krebs

Braman gewann Super Bowl LII mit den Philadelphia Eagles

Pascal Keusch Redaktor Sport

Der ehemalige Super-Bowl-Champion Bryan Braman ist im Alter von nur 38 Jahren verstorben. Im Februar dieses Jahres wurde bei ihm eine aggressive Krebsform diagnostiziert. Die schwere Krankheit konnte auch durch mehrere Operationen und Chemotherapien nicht geheilt werden. Am Donnerstag, 17. Juli, bestätigte sein Berater Sean Stellato gegenüber dem Fernsehsender KPRC 2 Houston den Tod des ehemaligen NFL-Profis.

Braman war zwischen 2011 und 2017 sechs Jahre in der NFL aktiv. Er begann seine Karriere bei den Houston Texans und wechselte später zu den Philadelphia Eagles. Sein grösster Triumph war der Gewinn des Super Bowl LII. Dort setzte er sich als Underdog gegen die New England Patriots und Tom Brady überraschend durch. Der Super-Bowl-Sieg war zugleich sein letztes Spiel in der NFL.

«Als hätte ich meinen Erstgeborenen verloren»

Sein Berater Stellato sagt über ihn: «Die Leute sahen in Bryan einen riesigen Menschen, sein Herz war so gross wie sein Körper. Sein Geist war so motivierend. Er war so echt und aufrichtig zu allen. Das machte ihn zu etwas Besonderem.» Er ergänzt: «Ich fühle mich, als hätte ich meinen Erstgeborenen verloren.»

Ex-Teamkollege Lane Johnson schreibt auf X: «Heute ist ein harter Tag, der mich sehr berührt.» Er fügt hinzu: «Ich habe Bryans Fähigkeit, die Hindernisse des Lebens zu überwinden, seine Leidenschaft für den Sport und die Liebe, die er seinen Freunden und seiner Familie entgegenbrachte, immer bewundert. Ruhe in Frieden, Bruder.»