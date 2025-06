1/5 Jim Marshall ist mit 87 Jahren verstorben. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Jim Marshall, NFL-Legende der Minnesota Vikings, ist mit 87 verstorben

Marshall hält Rekorde für meiste NFL-Einsätze und aufeinanderfolgende Startaufstellungen

Er spielte von 1961 bis 1979 für die Vikings, 282 Spiele insgesamt

Grosse Trauer in der NFL. Jim Marshall, langjähriger Defensive End der Minnesota Vikings, ist gestorben. «Im Namen seiner geliebten Frau Susan geben die Minnesota Vikings mit schwerem Herzen und grosser Dankbarkeit für die Freude, die er der Franchise und der Region gebracht hat, bekannt, dass Marshall am Dienstag im Alter von 87 Jahren nach langem Spitalaufenthalt verstorben ist», schreibt der Klub in einer Mitteilung.

Marshall, der von 1961 bis 1979 für die Vikings spielte, hält bis heute mehrere NFL-Rekorde. Er ist noch immer der Abwehrspieler mit den meisten NFL-Einsätzen (282) und den meisten aufeinanderfolgenden Partien in der Startaufstellung (270).

Seine beeindruckende Serie von aufeinanderfolgenden Spielen blieb jahrzehntelang unerreicht. Erst 2009 übertraf sie Quarterback Brett Favre (55, 321 Spiele), der damals ebenfalls für die Vikings spielte. Marshall liess es sich nicht nehmen, ihm persönlich zu gratulieren. Dabei betonte er, dass er wirklich glücklich sei, «dass Favre derjenige ist, der diesen Rekord bricht».

Ein Safety für den Gegner

Trotz seiner herausragenden Karriere ist Marshall vor allem für einen kuriosen Moment bekannt: 1964 lief er nach einem eroberten Fumble in die falsche Richtung und erzielte versehentlich einen Safety für den Gegner.

Als Kapitän der Vikings führte Marshall die berühmte «Purple People Eaters»-Defense an und erreichte vier Super Bowls. Dennoch wurde er bisher nicht in die Hall of Fame aufgenommen.

Die Vikings-Besitzer Mark und Zygi Wilf würdigten Marshall in einer Erklärung: «Kein Spieler in der Geschichte der Vikings lebte die Ideale von Härte, Kameradschaft und Leidenschaft mehr als der ewige Iron Man.»