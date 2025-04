Travis Hunter gehört zu den heissesten Namen beim NFL Draft 2025. Der Youngster will nämlich sowohl in der Offensive als auch der Defensive spielen. So einen wie ihn gabs schon ganz lange nicht mehr.

1/8 Ausnahmetalent: Travis Hunter will in der NFL zwei Positionen spielen. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Travis Hunter spielte im College auf zwei Positionen

Experten zweifeln, ob dies auch in der NFL möglich sein wird

Cleveland gilt als Favorit für die Auswahl des Ausnahmetalents Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Björn Lindroos Redaktor Sport

Der NFL Draft steht vor der Tür. Ab der Nacht auf Freitag wählen die Teams in sieben Runden die besten Nachwuchstalente des Landes in ihr Kader. Das schlechteste Team der Vorsaison darf jeweils beginnen.

Jedes Jahr rätseln Experten und Fans monatelang, wer von welchem Team wann ausgewählt wird. Und dieses Jahr sorgt vor allem ein Name für ordentlich Aufruhr: Travis Hunter.

Bester Spieler des Landes

Denn der 21-Jährige ist anders als die restlichen Spieler im Draft. Hunter ist nämlich Offensiv- und Defensivspieler gleichzeitig. Am College spielte er für Colorado sowohl als Wide Receiver im Angriff als auch als Cornerback in der Verteidigung. Man stelle sich vor, ein Fussballer könnte als Stürmer und auch als Torwart spielen.

Während der Durchschnittsspieler bei gut 70 Spielzügen auf dem Platz steht, waren es bei Hunter im Durchschnitt 118 pro Spiel.

Und wie. Hunter war auf beiden Positionen (!) der Beste des Landes. Er wurde als bester Wide Receiver und als bester Defensivspieler des Jahres ausgezeichnet. Zudem gewann er die prestigeträchtige Heisman Trophy für den besten College-Spieler der Saison.

Gehts auch in der NFL?

Und trotzdem geht das Ausnahmetalent mit einem Fragezeichen in den Draft. Viele US-Experten meinen nämlich, dass sich Hunter in der NFL auf eine Position beschränken soll. Das Tempo und die Intensität sei in der besten Liga der Welt schlicht zu hoch, um so oft auf dem Feld zu stehen.

Tatsächlich gab es schon Spieler, die in der NFL zwei Positionen spielten. So wie Hunter aber schon ganz lange nicht mehr. Der legendäre Chuck Bednarik (†89) spielte von 1948 bis 1962 in der Offensive als Center und in der Defensive als Linebacker. Seither wurden vereinzelte Spieler nur punktuell auf der anderen Seite des Balls eingesetzt. Hunter will überall spielen. Immer.

«Lieber aufhören»

Für ihn selbst ist der Fall klar: «Ich würde lieber mit Football aufhören, als nur noch eine Position zu spielen», sagte er an einer Pressekonferenz vor dem Draft. Und fügte an: «Niemand hat es bisher getan. Aber ich bin anders. Mein Körper hält viel aus.»

Für wen Travis Hunter ab September spielen wird, ist jetzt noch unklar. Lange wird er Donnerstagnacht aber nicht warten müssen, bis er ein neues Zuhause findet.

Ein Einhorn nach Cleveland?

Favorit derzeit: die Cleveland Browns an zweiter Stelle. Während Tennessee mit dem ersten Pick wohl einen Quarterback wählen wird, dürften die Browns Hunter mit Handkuss nehmen. Auf beiden Positionen.

Zumal Cleveland-Sportchef Andrew Barry kürzlich sagte, er sehe Hunter zwar an erster Stelle als Offensivspieler, würde ihm jedoch keine Steine in den Weg legen, beide Positionen zu spielen. Und: «Wir bekommen ein Einhorn, wenn wir ihn wählen.»