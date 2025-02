1/4 Könnte bald wieder in der NFL spielen: Rob Gronkowski. Foto: keystone-sda.ch

An der Seite von Tom Brady (47) hat Rob Gronkowski (35) vier Super Bowls gewonnen und zahlreiche Rekorde gebrochen. Nach elf Saisons ist er im Jahr 2022 als einer der besten Tight Ends aller Zeiten zurückgetreten. Nach drei Saisons ohne Einsatz könnte es jetzt aber zu einem sensationellen Comeback kommen.

Ein Team im Fokus

Wie «Denver Sports» berichtet, bereite sich Gronkowski nämlich «akribisch darauf vor, physisch bereit für eine weitere NFL-Saison zu sein». Der Tight End soll für seine Rückkehr vor allem ein Team in seinem Kopf haben: die Denver Broncos. Das habe zwei Gründe: Gronkowski möchte wohl gerne für Headcoach Sean Payton (61) spielen, mit dem er 2022 beim Sender «Fox» gearbeitet hatte. Ausserdem soll Gronkowski sehr gefallen, was er letzte Saison von Broncos-Quarterback Bo Nix (25) gesehen hat.

Sollte Gronkowski tatsächlich noch einmal die Shoulder Pads anlegen, wäre es bereits sein zweites Comeback. Schon 2019 hatte er seinen Rücktritt bekannt gegeben. Nach einem Jahr Pause kehrte er jedoch für zwei Saisons zurück und gewann 2020 mit den Tampa Bay Buccaneers seinen vierten Super Bowl.

Verletzungsgeplagte Karriere

Wie realistisch ein erneuter Rücktritt vom Rücktritt ist, bleibt fraglich. Gronkowski hatte in seiner Karriere mit mehreren schweren Knie- und Rückenverletzungen zu kämpfen. In nur drei seiner elf Saisons stand er deshalb in allen Spielen auf dem Feld. Auch NFL-Insider Ian Rapoport scheint nicht an ein Comeback zu glauben. Auf X kommentiert er die Gerüchte mit: «Nein, Unsinn.»