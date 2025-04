Football-Juwel (†24) stirbt nach Verfolgungsjagd mit Polizei

1/5 Er galt als vielversprechendes Talent im American Football: Kyren Lacy (l.) Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Kyren Lacy, ehemaliges Football-Talent der LSU, ist mit 24 Jahren verstorben

Tragisches Ende nach Unfall, Gerichtsverfahren und familiärem Streit

Lacy wurde gegen Kaution von 123'000 Franken freigelassen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Joël Hahn Redaktor Sport

Die Football-Welt wird von einer tragischen Nachricht erschüttert: Kyren Lacy, ein vielversprechendes Football-Talent der Louisiana State University (LSU), ist im Alter von nur 24 Jahren verstorben. Dem jungen Athleten wurde im bevorstehenden NFL-Draft (24. bis 26. April) eine Auswahl in den ersten zwei Runden prognostiziert – diese Zukunftspläne sind nun tragisch zerschlagen.

Gegen Lacy war ein Gerichtsverfahren wegen fahrlässiger Tötung und Fahrerflucht geplant, nachdem er im Dezember 2024 bei einem Überholmanöver einen Unfall verursacht hatte, bei dem ein 78-jähriger Ex-Marine ums Leben kam. Lacy stellte sich am 12. Januar den Behörden, wurde festgenommen und später gegen eine Kaution von umgerechnet 123'000 Franken wieder freigelassen.

Die tragische Wende

Am Montag, 14. April, sollte er eigentlich vor Gericht erscheinen. Doch dazu kommt es nicht. Wie «ESPN» berichtet, eskalierte am Wochenende ein familiärer Streit. Ein weibliches Familienmitglied rief die Polizei, nachdem Lacy im Streit eine Waffe gezückt und in den Boden geschossen hatte.

Als die Polizei ankam, war Lacy bereits geflüchtet – die Beamten starteten die Verfolgungsjagd. Wenig später kam es zu einem Unfall. Als die Beamten das verunfallte Auto öffneten, fanden sie Lacy – tödlich verletzt, mutmasslich durch eine selbst zugefügte Schusswunde. Noch vor Ort wurde er für tot erklärt.

Hier findest du Hilfe Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net Diese Stellen sind rund um die Uhr für Menschen in suizidalen Krisen und für ihr Umfeld da: Beratungstelefon der Dargebotenen Hand: Telefon 143 www.143.ch

Beratungstelefon von Pro Juventute (für Kinder und Jugendliche): Telefon 147 www.147.ch

Weitere Adressen und Informationen: www.reden-kann-retten.ch Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben Refugium – Verein für Hinterbliebene nach Suizid: www.verein-refugium.ch

Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils: www.nebelmeer.net

Aufruf an die Öffentlichkeit

Die LSU trauert: «Wir sind traurig über den tragischen Tod von Kyren Lacy. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden, Teamkollegen und Trainern.» Auch sein Vater Kenny Lacy meldet sich emotional auf Facebook: «Unser Leben hat sich für immer verändert. Aber ich weiss, dass Liebe und Mitgefühl uns da durchbringen werden.»

Weiter ruft die Familie des Verstorbenen Eltern dazu auf, bereits im Kindesalter auf die psychische Gesundheit ihrer Kinder zu achten und Warnsignale frühzeitig ernst zu nehmen.