1/5 Der ehemalige NFL-Star Adam «Pacman» Jones hat den Betrug bei NFL-Drogentests gestanden. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Ex-NFL-Star Adam Jones trickste jahrelang bei Drogentests

Jones konsumierte regelmässig Marihuana, auch vor und nach Spielen

NFL hat Richtlinien gelockert: Spieler dürfen nun kleinen THC-Anteil haben

Pascal Keusch Redaktor Sport

«Ich habe nie meine eigene Pisse für einen Urintest benutzt. Nicht ein einziges Mal. Nicht ein einziges Mal», offenbarte der ehemalige NFL-Star Adam «Pacman» Jones (41). In einem Gespräch mit Football-Legende Deion Sanders (57) in der US-Sendung «We Got Time Today» hat Jones sieben Jahre nach seinem Karriereende verraten, dass er über seine gesamte NFL-Laufzeit hinweg die Drogentests ausgetrickst hat.

«Ich war wirklich gut. Die Leute wissen nicht, wie schlau ich bin», erzählte der Ex-Verteidiger voller Stolz. Weiter erklärte er: «Auch heute kann man noch tricksen, wenn man weiss, was man tut. Auch wenn es etwas schwieriger geworden ist.»

Daraufhin versuchte der zweifache Super-Bowl-Sieger, ausführlich darzulegen, wie ein Spieler den Dopingtest umgehen kann, wurde aber davon abgehalten. Laut Sanders würden die Kontrolleure heutzutage mit in die Kabine kommen und «zusehen, wie du ihn rausziehst».

Trickserei wegen Marihuana-Konsum

Grund für die Trickserei ist Jones Marihuana-Konsum. Zu seiner Zeit hatte die NFL ein striktes Marihuana-Verbot. Der frühere Kickreturn-Spezialist erzählte: «Ich habe nie aufgehört, Gras zu rauchen. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, jetzt. Ich bin ein grosser THC-Verfechter.»

THC steht für Tetrahydrocannabinol und ist der Stoff, der für die berauschende Wirkung von Cannabis sorgt. Heute hat die NFL die Richtlinien rund um den Cannabis-Konsum gelockert. Die Liga hat sich darauf geeinigt, dass Spieler nun einen kleinen Anteil THC im Blut haben dürfen.

Kein Unschuldslamm

«Pacman» geriet häufiger mit dem Gesetz in Konflikt. Grund dafür waren verschiedene Drogen- und Gewaltdelikte. Im Laufe seiner Profikarriere wurde er deshalb mehrfach suspendiert.

Jones ist nicht der einzige Spieler, der den Urintest austricksen wollte. Im Jahr 2005 wurde Ontario Smith am Flughafen mit einem Fake-Penis erwischt und kehrte daraufhin nicht mehr in die Liga zurück.