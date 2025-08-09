NFL-Stars beten auf dem Feld nach schwerem Unfall

Ein schwerer Zusammenstoss überschattet das NFL-Testspiel zwischen den Detroit Lions und den Atlanta Falcons. Lions-Safety Morice Norris Jr. wird nach einem harten Hit bewegungsunfähig vom Feld gebracht. Trainer Dan Campbell gibt vorsichtige Entwarnung.

Ein übler Hit überschattet das Testspiel der Detroit Lions gegen die Atlanta Falcons. Morice Norris Jr. (24) wird zu Beginn des vierten Quarters unabsichtlich hart getroffen und geht sofort zu Boden. Weil der Nacken betroffen ist und Norris bewegungsunfähig war, wurde der Lions-Safety mit dem Ambulanzwagen abtransportiert.

Nach dem Spiel gibt Detroit-Trainer Dan Campbell den Medien vor Ort eine leise Entwarnung: «Ich fange mit dem Offensichtlichen an. Unsere Gedanken und Gebete sind bei Mo Norris. Wir haben einige positive Nachrichten von ihm bekommen. Er atmet, spricht und kann sich wieder leicht bewegen. Es laufen derzeit weitere Tests.» Eine genaue Diagnose steht aber noch aus.

Gegner beten

Da das Spiel nicht direkt abgebrochen wird, läuft die Uhr weiter und die Spieler stellen sich wieder auf dem Feld auf. Gespielt wird aber trotzdem nicht mehr. Viel mehr versammeln sich sowohl die Lions- als auch die Falcons-Spieler, formen einen Kreis und senden Stossgebete in den Himmel, dass es keine schlimmere Verletzung ist.

Mit über sechs Minuten Restzeit auf der Uhr bricht dann Schiri Shawn Hochuli die Begegnung ab. Die Lions führen zu diesem Zeitpunkt mit 17 zu 10 Punkten. Norris ist erst im Frühling 2024 als Free Agent zu den Lions gestossen und stand bislang erst zwei Mal in einem NFL-Spiel auf dem Feld. Er droht nun länger auszufallen.