Im Jahr 2023 begann ihre Liebesgeschichte, nun beginnen die beiden ein neues Kapitel: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich verlobt. Wir werfen einen Blick auf ihre Liebesgeschichte, vom zarten Anfang bis hin zur romantischen Verlobung.

Es waren einmal eine Pop-Sängerin und ein American Football-Spieler. Die beiden waren attraktiv, erfolgreich und hatten auf den ersten Blick alles, was man sich nur wünschen kann. Doch die grosse Liebe fehlte noch in ihrem Leben.

2023 sollte sich aber alles ändern. Und es war nicht er, der ihr Retter in Not war, sondern sie sollte seine Ritterin in strahlender Rüstung sein.

Alles begann im Stadion

Alles begann an einem Konzert von Taylor Swifts (35) grosser «Eras»-Tour. Freundschaftsarmbänder sind unter den Swifties, wie die Fans der Sängerin genannt werden, weit verbreitet. Travis Kelce (35) überlegte sich daher eine Strategie, an Taylor Swift heranzukommen, nachdem er vorher bereits offen für sie geschwärmt hat. An ihrem Konzert im Arrowhead Stadion im US-Bundesstaat Missouri – Kelce spielt dort bei den Kansas City Chiefs – wollte er ihr ein Armband mit seiner Telefonnummer darauf überreichen.

Allerdings wollte Taylor Swift ihn nicht treffen und sich lieber auf ihre Show konzentrieren. Über den «Korb» berichtete der Sportler in seinem Podcast «New Heights». Taylor Swift bekam Wind von der Story und soll sie so herzig gefunden haben, dass sie Kontakt zu Travis Kelce aufnahm und die beiden ihr erstes Date in New York verabredeten. «Es war so eine wilde, romantische Geste, einfach ‹Ich will dich daten!› zu sagen», schwärmte die Sängerin rückblickend kürzlich im Podcast «New Heights». Sie habe gemerkt, dass eine solche Geste, wie Kelce sie initiiert hatte – auch wenn sie scheiterte – genau die Art von Liebesgeschichte sei, «worüber ich seit meiner Teenagerzeit Songs geschrieben habe, was ich mir für mich selbst wünsche.»

Beide unterstützen die Karrieren des jeweils anderen

Wochen später besuchte Taylor Swift dann ein Spiel von Travis Kelce – und damit war die Katze aus dem Sack. Von nun an ist die Sängerin regelmässig neben Kelces Eltern zu sehen, wie sie ihn von den Rängen anfeuert und ab und zu mit Stolz sogar ein Trikot seines Teams trug. Die beiden waren unzertrennlich, schauten sich schon früh nach einem gemeinsamen Haus um.

Nicht nur Taylor Swift unterstützte ihren Liebsten bei seinen Spielen, er stand bei ihrer Welttour sogar mit auf der Bühne und spielte tatkräftig mit.

Die Beziehung zu Swift habe sich «völlig organisch» entwickelt und sie fühlten sich zusammen «wie ganz normale Menschen», sagte Kelce im Podcast. «Wenn keine Kamera auf uns gerichtet ist, sind wir einfach zwei verliebte Menschen.»

Diese Verliebtheit erhielt nun einen neuen Höhepunkt: Er kniet vor ihr, sie umfasst zärtlich sein Gesicht, umrahmt werden Taylor Swift und Travis Kelce von einem Meer aus weissen und rosafarbenen Blumen, die Szene wirkt, als entspränge sie einem Märchenbuch. Es ist der Schritt ins nächste Kapitel der wohl romantischsten Liebesgeschichte der vergangenen Jahre.

