Travis Kelce hielt um die Hand seiner Freundin Taylor Swift an und steckte ihr einen Verlobungsring für rund 500'000 Franken an den Finger. Ein Schnäppchen, wird das Vermögen des Football-Stars doch auf rund 500 Millionen Dollar geschätzt.

Darum gehts Taylor Swift und Travis Kelce haben sich nach zwei Jahren verlobt

Der Verlobungsring ist ein Vintage Cushion Cut im Stil des 18. Jahrhunderts

Ja, sie heiraten! Taylor Swift (35) und Travis Kelce (35) haben sich nach zwei Jahren Beziehung verlobt.

Mit einem grossen Diamanten eingesetzt in einem goldenen Band ging der Amercan-Football-Star vor seiner Freundin auf die Knie. Wie «PageSix» schreibt, designte Kelce den Ring eigenhändig für seine Liebste, Hilfe bekam er dabei vom Juwelier Kindred Lubeck von Artifex Fine.

Vintage-Ring im Stil des 18. Jahrhunderts

Bei dem Ring handelt es sich um einen sogenannten Vintage Cushion Cut, der vor allem im 18. und 19. Jahrhundert sehr beliebt war. Seitlich am Ring selbst sind Gravuren und kleinere Steinchen, womit das Schmuckstück noch näher an seine Vintage-Inspirationen angelehnt ist.

Der Stein selbst soll um die neun Karat haben. Da der Ring handgefertigt ist und der Stein relativ gross, wird der Wert von verschiedenen Fachleuten auf 400'000 bis 550'000 Franken geschätzt. –

Klingt nach viel Geld für einen Ring, ist aber in der Welt der Promis – und vor allem beim geschätzten Vermögen von Travis Kelce in der Höhe von 500 Millionen Dollar – ein Schnäppchen.

Ronaldo steckte seiner Georgina einen zehnmal teureren Ring an

Vor allem mit Blick auf die letzte Mega-Verlobung, wirkt der Ring von Taylor Swift beinahe knauserig. Fussball-Star Cristiano Ronaldo (40) hielt nach neun Jahren Beziehung um die Hand seiner Freundin Georgina Rodriguez (31) an und steckte ihr einen Mega-Klunker an den Finger. «Beim Verlobungsring von Georgina Rodriguez handelt es sich um einen beeindruckenden, oval geschliffenen Diamanten von deutlich über 20 Karat – vermutlich 25 bis 30 Karat in einer hochwertigen Platinfassung», sagt Experte Lazar Cebbar vom Juweliergeschäft Elizza in Zürich zu Blick. Der Wert laut seiner Einschätzung: «Zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken, abhängig von der genauen Qualität und Herkunft des Steins.»

Warum sich Travis Kelce für ein relativ günstiges Ringmodell entschieden hat, wird im Netz heiss diskutiert. Die Frage, ob er sich keinen teureren Klunker leisten konnte, erübrigt sich beim Blick auf seinen Kontostand. Vielmehr dürfte die Bescheidenheit der beiden Verlobten im Vordergrund stehen. Travis Kelce und Taylor Swift sind trotz ihrem gemeinsamen Vermögen von weit über einer Milliarde Dollar äusserst bodenständig und haben Protzerei nicht nötig. Diese Haltung spiegelt sich nun auch im Verlobungsring wieder.