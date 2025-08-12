Cristiano Ronaldo will Georgina Rodriguez heiraten und steckte ihr einen fetten Klunker an den Finger. Dieser soll bis zu 30 Karat haben und zwischen zwei und fünf Millionen Franken kosten. Damit stellen die Verlobten alle Verlobungsringe der Stars in den Schatten.

1/8 Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben sich verlobt. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez verloben sich mit riesigem Diamantring

Die Verlobungsringe der anderen Stars sind vergleichsweise klein

Lucien Esseiva

Die frohe Kunde, dass Cristiano Ronaldo (40) um die Hand von Langzeitfreundin Georgina Rodriguez (31) angehalten hat, verbreitet sich in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Der Post mit der Nachricht auf Instagram sammelte innert nur 15 Stunden fast zehn Millionen Herzchen, wobei nicht nur die überraschende Verlobung, sondern sicherlich auch der maximal grosse Diamantring für Aufsehen sorgte.

Zum Post schreibt Georgina Rodriguez: «Ja, ich will. In diesem und in allen meinen Leben» und zeigte dazu ein Foto ihrer Hand, die auf der von Cristiano Ronaldo ruht. Nicht die Sommerbräune und nicht ihre spitzen Nägel, sondern der Mega-Verlobungsklunker stechen dabei sofort ins Auge. Er ist so gross, dass man sich beinahe Sorgen um ihre Dünnen Finger macht.

Mit diesem Schmuckstück stellt Georgina Rodriguez alle Verlobungsringe der Stars in den Schatten. Nicht einmal die reichsten und royalsten unter ihnen können der Spielerfrau – zumindest in Sachen Karat – das Wasser reichen. «Beim Verlobungsring von Georgina Rodriguez handelt es sich nach meiner fachlichen Einschätzung um einen beeindruckenden, oval geschliffenen Diamanten von deutlich über 20 Karat – vermutlich 25 bis 30 Karat in einer hochwertigen Platinfassung», sagt Experte Lazar Cebbar vom Juweliergeschäft Elizza in Zürich zu Blick. Der Wert laut seiner Einschätzung: «Zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken, abhängig von der genauen Qualität und Herkunft des Steins.»

Georgina Rodriguez ist jetzt die unbestrittene Karat-Königin unter den Stars

Paris Hilton: 24 Karat

Foto: FilmMagic

Die Geschäftsfrau Paris Hilton (44) hat nicht einen, sondern gleich vier Verlobungsringe in ihrer Sammlung. Der Letzte, der zur noch immer bestehenden Ehe mit Carter Reum (44) führte, ist dabei der Bescheidenste. Er soll laut verschiedenen Quellen nur rund eine Million Dollar gekostet haben.

Das teuerste Modell bekam sie vom griechischen Reederei-Erben Paris Latsis (42) an den Finger gesteckt. Zuvor soll er Paris Hilton laut «E! Online» 15 verschiedene Modelle zur Auswahl hingelegt haben. Sie entschied sich für das Modell mit 24 Karat, das angeblich fünf Millionen Dollar gekostet haben soll. Es half alles nichts. Nach der Verlobung im Mai 2005, trennte sich das Paar im September des gleichen Jahres.

Beyoncé: 18 Karat

Beyoncé zeigt ihren glitzernden Verlobungsring. Foto: Getty Images

Am 4. Dezember 2007 – an seinem Geburtstag – ging Jay-Z (55) vor seiner Freundin Beyoncé (43) auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Um sein Vorhaben zu unterstreichen, steckte er ihr einen 18-Karat-Verlobungsring von Lorraine Schwartz im Wert von über sechs Millionen US-Dollar an den Finger. Der grosse Diamant im Smaragdschliff war offenbar ein gutes Omen für die Ehe. Jay-Z und Beyoncé sind auch bald 20 Jahre später noch immer verheiratet.

Mariah Carey: 17 Karat

Mariah Carey trägt am Finger ein Vermögen. Foto: Getty Images

Aus der Ehe von Musikerin Mariah Carey (56) und Künstler Nick Cannon (44) wurde nichts. 2016 liessen sie sich nach acht Jahren scheiden. Daran ändert auch der Verlobungsring des US-Juweliers Jacob & Co. mit einem 17-Karat-Rosa-Diamanten, umgeben von 58 kleineren rosa Diamanten, nichts. Der Wert des Rings wird auf 2,5 Millionen US-Dollar geschätzt.

Prinzessin Kate: 12 Karat

Am Finger von Prinzessin Kate glitzert der ehemalige Verlobungsring von Prinz Williams verstorbener Mutter. Foto: AFP

Der Verlobungsring, den Prinzessin Kate am Finger trägt, ist wohl eines der bekanntesten und einflussreichsten Schmuckstücke aller Zeiten – bis heute inspiriert der Ring viele moderne Designs. Der blaue Ceylon-Saphir stammt aus Sri Lanka und hat 12 Karat. Er ist umgeben von 14 Solitärdiamanten im Rundschliff und in 18-karätiges Weissgold gefasst.

Die Geschichte des Rings ist so lang wie tragisch. 1981 machte der damalige Prinz Charles (76) seiner Freundin Diana (†36) damit einen Heiratsantrag, die Ehe scheiterte und Prinzessin Diana verstarb bei einem tragischen Autounfall in Paris. Wer das Schmuckstück nach ihrem Ableben erbte, ist umstritten. Dianas Butler Paul Burrell behauptete, Prinz Harry (40) habe ihn aus der Sammlung seiner verstorbenen Mutter ausgesucht und habe ihn später an seinen Bruder Prinz William (43) abgeben müssen. Dem widerspricht Harry in seinem Buch «Spare» und sagt: William habe ihn bekommen. So oder so hat der Ring, der einen Schätzwert von 520'000 Dollar hat, eine tiefe Bedeutung. «Es ist der Verlobungsring meiner Mutter, deshalb fand ich ihn ganz nett, denn sie wird ja nicht mehr da sein, um den ganzen Spass und die Aufregung mitzuerleben», sagte er vor der Hochzeit zum TV-Sender ITV. «So ist sie doch irgendwie nah dran.»

Michelle Obama: 1 Karat

Vergleichsweise klein und bescheiden ist der Ring, den Michelle von Barack Obama angesteckt bekam. Foto: AP

Lange bevor Barack Obama (64) zum US-Präsident gewählt wurde, machte er seiner langjährigen Liebe Michelle (61) einen Heiratsantrag bei einem romantischen Candle-Light-Dinner. Der vergleichsweise bescheidene Verlobungsring, den er ihr ansteckte, hat einen runden Diamanten von etwa 1 Karat. Michelle trägt diesen Ring als Symbol ihrer Liebe und ihrer gemeinsamen Reise, die sie nun schon seit über 30 Jahren zusammen gehen.