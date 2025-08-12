So viel ist Georgina Rodriguez' Verlobungsring wert

Stolz präsentiert Georgina Rodriguez ihren Verlobungsring von Cristiano Ronaldo auf Instagram. Gegenüber Blick hat ein Experte den Wert des Klunkers eingeschätzt. Und er ist gigantisch.

1/5 Dicker Klunker: Georgina Rodriguez' Verlobungsring ist Millionen wert. Foto: Instagram / @georginagio

Darum gehts Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben sich verlobt

Der Verlobungsring ist ein beeindruckender, oval geschliffener Diamant

Der Ring wird auf zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken geschätzt

Björn Lindroos Redaktor Sport

Es sind schöne Nachrichten, die die Welt am Montag von Cristiano Ronaldo (40) und Georgina Rodriguez (31) erreicht. Der Fussball-Star und seine langjährige Freundin haben sich verlobt. Dies teilt Rodriguez mit einem Bild des grossen Verlobungsrings auf Instagram mit.

Blick hat bei Experte Lazar Cebbar, dem Inhaber des Juweliergeschäfts Elizza in Zürich, nachgefragt, was der dicke Klunker wert ist. «Beim Verlobungsring von Georgina Rodriguez handelt es sich nach meiner fachlichen Einschätzung um einen beeindruckenden, oval geschliffenen Diamanten von deutlich über 20 Karat - vermutlich 25 bis 30 Karat in einer hochwertigen Platinfassung», so der Juwelier.

Zwei bis fünf Millionen Franken

Dafür hat Cristiano ordentlich in die Taschen gegriffen. «Was den Wert betrifft, bewegt sich dieser Ring aus meiner Sicht sehr realistisch im Bereich von zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken, abhängig von der genauen Qualität und Herkunft des Steins.»

Cebbar ist Fan des Designs und des Materials: «Flankiert wird der Hauptstein von zwei wahrscheinlich 1-2 Karat grossen Diamanten, was dem Design zusätzlich Tiefe und Brillanz verleiht. Die Wahl von Platin ist typisch für Schmuckstücke dieser Grössenordnung: Platin ist edel, extrem langlebig und bringt den kühlen, strahlenden Glanz des Diamanten perfekt zur Geltung.»

«Ein absoluter Blickfang»

Der Superstar setze mit diesem Schmuckstück neue Massstäbe. Der Experte staunt: «Ein Ring wie dieser ist nicht nur ein Symbol für Liebe, sondern auch ein Statement-Piece auf höchstem Niveau – ein absoluter Blickfang, der in der Welt der Prominenten selten übertroffen wird.»

Leisten kann sich der Portugiese den Klunker locker. Bei Saudi-Klub Al-Nassr verdient er rund 195 Millionen Franken jährlich.

