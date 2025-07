1/5 Al-Nassr spielt im Trainingslager in Österreich gegen Toulouse. Foto: AFP

Carlo Steiner Redaktor Sport

Das Theater um das Trainingslager von Cristiano Ronaldo und seinem Klub Al-Nassr im salzburgischen Saalfelden geht in die nächste Runde. Aufgrund der schlechten Wetterbedingungen habe sich der Klub entschieden, bereits nach dem Testspiel gegen Toulouse am Mittwochabend abzureisen. Derzeit sei der Platz «aufgrund des vielen Regens kaum bespielbar und zu weich», erklärte Alexander Strobl, Chef des Luxushotels Brandlhof, in dem CR7 und Co. einquartiert sind, gegenüber Sky.

Die für Samstag angesagte Partie von Al-Nassr gegen Al-Ahli wird gestrichen. «Einzig und allein das schlechte Wetter» sei der Grund für die vorzeitige Abreise, erklärte die für das Trainingslager verantwortliche Agentur Onside der österreichischen Nachrichtenagentur APA – und nicht etwa die vielen Nebengeräusche in den letzten Tagen.

Sinti und Roma müssen Platz machen

Denn kurz nach Ankunft von Ronaldo und seinen Teamkollegen belagerten die Fans das Hotel Brandlhof. Auch auf der Hotel-Anlage kam es zu wilden Szenen – so, dass der portugiesische Weltstar klopfenden Kindern gar mit der Polizei drohte. Auch um das Toulouse-Testspiel vom Mittwoch gab es einiges an Wirbel.

Damit die Gäste aus dem Nahen Osten in der MGG Arena im 7000-Seelen-Dorf Grödig spielen können, müssen kurzerhand eine Gruppe Sinti und Roma Platz machen. Die Fahrenden belegen derzeit noch den Parkplatz vor dem Stadion. «Morgen Abend sind sie fix weg», erklärte Christian Schwaiger, der Präsident des Viertligisten SV Grödig, gegenüber der «Krone» am Dienstag. «Nach einer Begehung und intensiven Gesprächen zwischen Bürgermeister Herbert Schober und den osteuropäischen Gästen sei dieses Problem jedoch rasch gelöst worden», schreibt die österreichische Zeitung.

Fan-Ansturm trotz fraglichen Ronaldo-Einsatz

Die 3200 Tickets waren innert weniger Minuten ausverkauft. Wie schon vor dem Testspiel in Saalfelden gegen St. Johann am Samstag (5:2; rund 1500 Zuschauerinnen und Zuschauer) werden auf dem Schwarzmarkt Tickets zu horrenden Preisen angeboten. Bis zu 500 Euro werden verlangt. Nur: Ob der Portugiese gegen den Ligue-1-Verein überhaupt zum Einsatz kommen wird, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Im ersten Österreich-Test fehlte er, wie auch der Spanier Aymeric Laporte (31, vor Rückkehr nach Spanien), im Kader der Saudis.

Der Ansturm wird in jedem Fall riesig. Der Präsident des ehemaligen Bundesligisten (2010 bis 2013) geht davon aus, dass sich ums Stadion mindestens die gleiche Menge Fans wie in der Arena ansammeln werden. Wie viele es sein werden, hängt wohl trotz andern Stars wie Sadio Mané (33), Marcelo Brozovic (32) und Mohamed Simakan (25) von der Anwesenheit Ronaldos ab.