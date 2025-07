Der Transfer des Nati-Captains Granit Xhaka zu Sunderland ist bestätigt. Sein Bruder Taulant begrüsst die Rückkehr in die Premier League enthusiastisch auf den sozialen Medien.

So reagiert Taulant Xhaka auf den Wechsel von Bruder Granit

Nach wochenlangen Spekulationen ist die Zukunft von Granit Xhaka (32) geklärt: Der Nati-Captain wechselt von Leverkusen zum Premier-League-Aufsteiger Sunderland. Ein Transfer, der offenbar auch Bruder Taulant freut.

In seiner Instagram-Story teilt dieser einen Beitrag von Transfer-Guru Fabrizio Romano, der das berühmte «Here we go» zum Xhaka-Transfer verkündet. Dazu schreibt der Ex-FCB-Profi: «Welcome Back Premier League» – und setzt ein Explosions-Emoji dahinter. Eine Anspielung auf den oft gebrauchten Begriff «Xhaka-Boom». Granit Xhaka spielte bereits von 2016 bis 2023 in der Premier League für Arsenal.

(Noch) keine FCB-Rückkehr

Taulant Xhaka hat in diesem Sommer seine aktive Karriere beim FCB beendet. Beim grossen Abschied im letzten Ligaspiel der vergangenen Saison war auch Rekordnationalspieler Granit Xhaka vor Ort – und machte den Fans Hoffnung: «Eines kann ich euch versprechen: Der eine Xhaka geht, aber der andere ist bald wieder da.»

Doch bis zu einer Xhaka-Rückkehr müssen sich die FCB-Fans weiter gedulden. «Tauli» wagt nun erst einmal seine ersten Schritte als Trainer – und zwar beim 4.-Liga-Klub FC Dardania.

