Was für ein Comeback! Nach zwei aufwühlenden und erfolgreichen Bundesliga-Saisons kehrt Granit Xhaka (32) in die englische Liga zurück. Das letzte seiner 225 Meisterschaftsspiele für Arsenal liegt schon über zwei Jahre zurück. Am 16. August soll der Ex-Captain der Gunners beim Heimauftakt gegen West Ham das «Stadium of Light» ein erstes Mal anzünden. Das grosse Derby gegen Newcastle und Fabian Schär (33) steht im Dezember an.

In deutschen Medien war bereits von einer Transfer-Saga in Parallel-Universen die Rede, weil sich ein wochenlanger Flirt mit der AC Milan abspielte und die Bayer-Bosse den innigen Wechselwunsch Xhakas trotz weiterer Offerten aus dem saudischen Raum lange ignorierten. Nun aber macht der mächtigste Spieler des Meisters von 2024 ernst: Mit Sunderland ist sich der 32-jährige Mittelfeld-Star seit Montag handelseinig, und seine Entourage hat mit dem Bundesligisten nach zähen Verhandlungen einen Deal zum Ausstieg gefunden.

Transfersumme von bis zu 30 Millionen Franken

Die Zahlen sind offenbar üppig, das Gesamtpaket dürfte ein Volumen von gegen 30 Millionen Franken erreichen, der neue Vertrag dauert bis 2028. Der Spielraum des Klubs aus der finanzkräftigsten Liga Europas ist beeindruckend. Vor vier Jahren übernimmt Kyril Louis-Dreyfus (28) beim damaligen Drittligisten die Kontrolle. Der junge Zürcher stammt aus einer Milliardärs-Familie und hat den tief gefallenen Traditionsverein innert Kürze wieder ins Establishment geführt. Die lautesten Fans Englands sind seither kaum mehr zu halten.

2017 ist der sechsfache Champion aus der Premier League abgestiegen. Der Absturz ging unvermindert weiter, die nächste Relegation folgte – alles dokumentiert in der inzwischen global bekannten Netflix-Serie «Sunderland ‹Til I Die›». Das Drama ist Geschichte, im Playoff meldeten sich The Black Cats zurück. Regie führt an der Linie der französische Coach Régis Le Bris (49). Der Mann mit langer Vergangenheit in Lorient kam im vorletzten Sommer. Zusammen mit seinem Landsmann und Sportchef Florent Ghisolfi (40) gibt er die Linie vor.

72 von bisher rund 115 Millionen Euro haben die Verantwortlichen der Black Cats seit dem Aufstieg in ein neues Mittelfeld-Trio investiert: Habib Diarra (Strasbourg), Noah Sadiki (Union Saint Gilloise) und Enzo Le Fée (nun fix übernommen von der AS Roma) sollen zusammen mit Xhaka dafür sorgen, dass der Sunderland Association Football Club nach zehn schwierigen Jahren sich wieder im Mittelfeld der Premier League einreihen kann. Gewonnen hat Sunderland seit der letzten FA-Cup-Trophäe 1973 nichts mehr. Xhaka wüsste, wie es ginge: Mit Arsenal hat er den Cup zweimal gewonnen.

Blick enthüllt Xhakas Wechselwunsch schon Anfang Juni

Aus dem Nichts kommt der Abgang keineswegs. Blick hat bereits am 2. Juni enthüllt, dass der SFV-Captain vorzeitig aus der bis 2028 fixierten Zusammenarbeit mit Bayer Leverkusen aussteigen will. Die Prognose, der 32-jährige Bundesliga-Star werde kaum aus den Schlagzeilen verschwinden, hat sich bewahrheitet. Die Personalie Xhaka war während der gesamten Sommerpause ein Dauerthema der internationalen Transfer-Gurus.

Diverse Bewerber standen Schlange, erfüllten aber die Bedingungen Bayers nicht. Der Reihe nach verabschiedeten sich potente und teilweise prominente Klubs vom Verhandlungstisch: die AC Milan, der von José Mourinho gecoachte Süper-Lig-Zweite Fenerbahce Istanbul und die Neureichen von Neom Sports Club – selbst das finanzkräftige Konglomerat aus der Wüste war nicht bereit, das 30-Millionen-Paket zu stemmen. Am Ende legte Sunderland die besten Argumente vor und hat einen Startplatz in der wohl weltbesten Liga zu bieten.

Der geschichtsträchtige Hühnerhautmoment

Auf exakt 99 Spiele kommt Granit Xhaka mit Leverkusen. Den Bundesligisten hat der Mittelfeld-Stratege in der vorletzten Saison ungeschlagen zum erstmaligen Double-Gewinn der Klubgeschichte geführt. Der Coup hat tiefe Spuren hinterlassen: «Ich habe 60-jährige Fans weinen sehen, die seit 30 Jahren ein Saisonabo besitzen und so unendlich lange auf diesen Moment gewartet haben. Sie sagten mir einfach Danke. Das löst bei mir heute noch Hühnerhaut aus.»

Nun sagt der Schweizer Kabinenchef Tschüss. Alonsos Dauerspieler war im Saisonendspurt nicht mehr der Xhaka des Vorjahres. Der «Bild»-Reporter kommentiert Xhakas Derniere bissig: «Er hat ohne Frage grossen Anteil am Double-Gewinn 2024. Die letzten Wochen waren jedoch ein unwürdiges Schauspiel.»

