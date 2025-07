1/5 Granit Xhaka verlässt Leverkusen. Foto: IMAGO/Uwe Kraft

Tobias Wedermann Fussballchef

FC Basel? AC Milan? Neom SC? Oder doch ein Verbleib bei Leverkusen? Nach wochenlangen Gerüchten und Spekulationen um den Nati-Captain ist die Zukunft geregelt: Blick weiss, Granit Xhaka kehrt in die Premier League zurück und wechselt zum englischen Aufsteiger Sunderland. Der Deal ist durch, Xhaka wird jetzt zum Medizincheck geladen. Sunderland zahlt 15 Millionen Euro plus möglichen weiteren fünf als Bonuszahlungen. Xhaka erhält in England einen Dreijahresvertrag.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Xhaka ist nicht der einzige Schweizer, der in diesem Transfer involviert ist. Der Zürcher Kyril Louis-Dreyfus (27) ist Hauptaktionär bei Sunderland, hat den Traditionsklub in existenziellen Krise im Dezember 2020 übernommen und war im Alter von 23 Jahren der jüngste Klubvorsitzende in England. Unter seiner Regie ist Sunderland innert viereinhalb Jahren von der dritthöchsten Liga in die Premier League aufgestiegen.

Mit dem märchenhaften Wiederaufstieg ist die Reise für Louis-Dreyfus und Sunderland aber nicht zu Ende. Der Klub soll in der Premier League bleiben, der Kader soll entsprechend verstärkt werden. Mit Granit Xhaka hat man nun einen Anführer eingekauft und ein erstes grosses Ausrufezeichen gesetzt.