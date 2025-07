Granit Xhaka will Leverkusen verlassen. Wie sein Berater bestätigt hat, will der Schweizer Nati-Captain zu Sunderland in die Premier League wechseln.

Granit Xhaka will zu Sunderland wechseln

Granit Xhaka will zu Sunderland wechseln

1/6 Granit Xhaka wird die Bundesliga und Bayer Leverkusen wohl demnächst verlassen. Foto: Toto Marti

Lino Dieterle Redaktor Online Sport

Granit Xhaka (32) will Leverkusen in Richtung England verlassen. Wie «The Athletic» und «Sky» übereinstimmend berichten, hat sich der Schweizer Nati-Captain mit Premier-League-Aufsteiger Sunderland auf einen Vertrag geeinigt und Leverkusen über seine Wechselabsichten informiert.

«Granit will zurück in die Premier League. Sunderland ist eine aufregende Option für ihn, er will diese Herausforderung annehmen. Wir hoffen, Leverkusen wird seinen Wechselwunsch respektieren und bald eine Einigung erzielen», wird Xhakas Berater José Nogueira bei «Sky» zitiert. Xhakas Hoffnung ist, dass sich die beiden Klubs zeitnah auf eine Ablöse einigen. Die Verhandlungen zwischen den Klubs sind aber noch im Gange.

Leverkusen-Geschäftsführer Simon Rolfes (43) hatte kürzlich klare Bedingungen für einen Verkauf von Xhaka gestellt. «Für uns ist klar, dass es eine Win-win-Situation sein muss. Es muss gut für alle sein. Unser Hauptziel ist, ihn zu behalten.»

Bayer-Umbruch ohne Granit Xhaka

Ein Abgang des Schweizers wäre für Leverkusen, das 2024 mit einer ungeschlagenen Bundesliga-Saison das Double gewonnen hat, der nächste gewichtige Abgang in diesem Transfersommer. Neben Trainer Xabi Alonso (43, Real Madrid) haben mit Florian Wirtz (22) und Jeremie Frimpong (24, beide Liverpool) sowie Jonathan Tah (29, Bayern München) auch drei wichtige Stützen der Meistermannschaft den Klub bereits verlassen.

«Ich habe 2019 bei Arsenal schon einmal einen Umbruch erlebt. So etwas kostet Kraft. Und ich bin keine 25 Jahre mehr, sondern werde bald 33», hatte Xhaka seine Wechselabsichten bereits Anfang Juni öffentlich durchblicken lassen. Danach wurde Xhaka erst mit einem Wechsel zur AC Milan und dem Neom SC in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht, allerdings wollte keiner dieser beiden Vereine Leverkusens Ablöseforderung erfüllen. Bayer hatte Xhaka 2023 für rund 28 Millionen Franken verpflichtet und würde gerne wieder diese Summe reinholen.

Es bleibt abzuwarten, ob der Premier-League-Klub, bei dem seit 2021 der Schweizer Milliardenerbe Kyril Louis-Dreyfus das Sagen hat, bereit ist, diese Summe auf den Tisch zu legen. Unter der Ägide des Schweizers ist Sunderland von der drittklassigen League One zurück in die Premier League hochgeklettert.