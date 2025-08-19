Der Antrag ist geglückt, die Hochzeit kann kommen: Steven Epprecht und Marcos Ruíz schweben auf Wolke Sieben. Gegenüber Blick gibt der Influencer und Unternehmer erste Details zum grossen Tag bekannt.

1/10 Er hat Ja gesagt! Steven Epprecht (r.) und Marcos Ruíz haben sich verlobt. Foto: Vivo Photography

Darum gehts Steven Epprecht und Marcos Ruíz haben sich verlobt

Antrag erfolgte in den Ferien auf Mykonos

Das ist für die grosse Hochzeit geplant Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Am Sonntag hat Steven Epprecht (36) die schönen Nachrichten mit der Welt geteilt: Das Zürcher Model und sein langjähriger Partner Marcos Ruíz (31) haben sich verlobt. «Wir sind von den positiven Reaktionen überwältigt», erzählt der Unternehmer gegenüber Blick freudig von den zahlreichen Glückwünschen. Den Antrag hat er seinem Schatz am vergangenen Dienstag in den Ferien auf Mykonos gemacht. «Wir wollten dieses Glück zunächst für uns geniessen, bevor wir es öffentlich machen. Unsere Liebsten haben wir aber noch am selben Abend angerufen, sie waren alle ausser sich vor Freude. Alle freuen sich schon auf die grosse Hochzeit.»

Dass Marcos Ruíz der Richtige ist, weiss Epprecht schon lange: «Für mich war schon immer klar, dass er der Mann meines Lebens ist. Ich wusste es von dem Moment an, als ich ihn kennenlernte», schwärmt Epprecht und fügt hinzu: «Das habe ich ihm auch beim Antrag gesagt.» Ihre Liebe fühle sich natürlich an. «Ich glaube, Liebe ist einfach: Wir vertrauen uns blind. Jeder darf sich selbst sein und wird vom anderen akzeptiert», erklärt er. Der Antrag war also nur eine Frage der Zeit und die ist eben in den Pärchenferien gekommen.

Der Hochzeit steht also nichts mehr im Wege. Gegenüber Blick gibt Steven Epprecht erste Details bekannt.

Wann soll die Hochzeit stattfinden?

«Wir wollen eine Sommerhochzeit, aber für nächstes Jahr wird es mit der Planung wohl knapp», sagt er. «Obwohl es im Juni ein schönes Datum gäbe», scherzt Epprecht und meint vermutlich das Schnappszahl-Datum: 26.6.2026. Darum wird voraussichtlich im Sommer 2027 geheiratet.

Wo wird geheiratet?

«Ob in der Schweiz, in Spanien oder auf einer griechischen Insel, ist noch offen», so Epprecht. Aber: An ihrem letzten Ferientag haben sie zufällig eine schöne Entdeckung gemacht: «Wir waren in einem schönen Restaurant am Meer, das sich als Hochzeitslocation perfekt eignen würde.»

Welche Stars stehen auf der Gästeliste?

«Es wird keine kleine Hochzeit, das ist sicher», witzelt Epprecht. Sein Partner Marcos Ruíz habe eine grosse Familie und auch er selbst kenne viele Menschen, die er am grossen Tag dabei haben wolle. Was aber sicher ist: «Sara und Lorenzo Leutenegger sind sehr enge Freunde von uns und werden sicher dabei sein. Auch Manuela Frey bekommt eine Einladung», so Epprecht.

«Remo Forrer will bei unserer Hochzeit singen, das hat er einmal als Scherz gesagt. Ich weiss nicht, ob er sich daran erinnern kann, aber wir kommen sicher auf das Angebot zurück.»

Wie wird gefeiert?

«Marcos und ich haben nicht ganz die gleichen Vorstellungen, aber es geht zumindest in eine ähnliche Richtung. Wir wollen ein Hochzeitswochenende mit Empfang und Brunch. Mir würde eine schöne Zeremonie mit ausgedehntem Apéro gefallen, wo sich die Gäste untereinander vermischen können. Eine Idee war auch, die Hochzeit von einer Drag hosten zu lassen. Zum Schluss soll es auf jeden Fall eine grosse Party geben.»

Was ist ein No-Go?

«Wir wollen keinen Regen, aber das können wir schlecht beeinflussen. Ausserdem bin ich kein Fan von plumpen Spielen. Die Zeremonie soll auch nicht zu lang werden. Dann lieber romantisch, liebevoll und kurz.»