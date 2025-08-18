Der Sommer 2025 ist für zwei Schweizer Männer ein Sommer der Liebe. Steven Epprecht hat sich am griechischen Meer verlobt, und Janosch Nietlispach hat am Zugersee Ja zu seiner Alina gesagt.

Der Schweizer Sommer 2025 steht im Zeichen der Liebe

Steven Epprecht macht Heiratsantrag auf Mykonos, Janosch Nietlispach heiratet am Zugersee

Die heissen Temperaturen des Schweizer Sommers scheinen auch die Liebe zu beflügeln. Gleich zwei männliche Schweizer Stars haben ihrer Beziehung die Krone aufgesetzt und geheiratet beziehungsweise sich verlobt. Den ersten Schritt in Richtung Ehe macht Model, Influencer und Geschäftsmann Steven Epprecht (34), als er um die Hand seiner grossen Liebe Marcos Ruiz (29) anhielt.

Den Antrag machte Epprecht an seinem Herzensort, auf der griechischen Insel Mykonos, vor einer herrlichen Kulisse. Dazu schrieb er kurz und knapp: «Er hat Ja gesagt», und lässt lieber Bilder und Taten sprechen. Zum grossen Schritt gibt es einen dicken Kuss und eine herzliche Umarmung, während im Hintergrund das Ägäische Meer glitzert.

Die beiden frisch verlobten Männer sind seit 2021 ein Paar und führten lange eine Fernbeziehung, bevor Marcos Ruiz zu Steven Epprecht in die Schweiz zog. Dass er seine Zelte in Spanien für die Liebe abbrach, kam nicht bei allen gut an. Vor allem seine Eltern waren von diesem Entscheid wenig begeistert. Trotzdem freuen sie sich für ihn, sagte Steven Eprecht vor zwei Jahren zu «20 Minuten».

Janosch Nietlispach heiratet gleich zwei Mal

Einen Schritt weiter ist seit dem 8. August 2025 ein weiterer Schweizer Promi-Mann. Influencer und Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (36) heiratete an diesem Tag – genau fünf Jahre nach dem Kennenlernen – seine Verlobte Alina (30). Bei schönstem Wetter feierte das Paar im Kreise der Familie die standesamtliche Hochzeit am Zugersee und lässt nun auch die Follower am grossen Tag teilhaben. Der Weg in den Hafen der Ehe war turbulent, wie Janosch Nietlispach schreibt. «Unsere Liebe ist eine Achterbahnfahrt zwischen Wahnsinn und Liebe», so der frisch vermählte Vater von zwei Kindern.

Das war die Hochzeit von Janosch Nietlispach

Das Ja auf dem Standesamt zelebrierten Janosch und Alina im kleinen Kreis. Wobei «im kleinen Kreis» doch 40 bis 50 Personen bedeutete, wie Nietlispach bereits vor der Feier Blick verriet. Auch sein Ex-Bachelor-Kollege Vujo Gavric (39) war mit von der Partie. «Vujo ist ein sehr enger Freund von uns und wird deshalb auch an beiden Festen dabei sein», verrät Janosch Nietlispach.

Schweizer Hockey-Natitrainer Patrick Fischer wird Trauredner von Janosch

Beide Feste? Nächstes Jahr wird es eine grosse Hochzeitsparty auf Ibiza geben. «Alina und ich sind beide absolute Ibiza-Kinder, ihre Eltern haben dort auch eine Ferienwohnung. Und auch Sunny fühlt sich auf der Insel immer sehr wohl», erklärt Janosch Nietlispach die Wahl der Hochzeitslocation. Immerhin gingen Sunnys (2) erste Ferien direkt auf die Baleareninsel. Und die Gästeliste kann sich sehen lassen. Neben Vujo und seinen Geschwistern wird auch der Zürcher It-Boy Reto Hanselmann (43) mitfeiern. Eine besondere Rolle wird Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer (49) zuteil. «Patrick Fischer wird unser Trauredner», verrät Nietlispach.

Die Hochzeitsgäste müssen ihre Kinder zu Hause lassen – Janosch und Alina Nietlispach haben sich bewusst für eine Party ohne Nachwuchs entschieden, damit die Gäste das Fest in vollen Zügen geniessen können, wie er erklärt. Es gibt aber eine Ausnahme: Sohn Sunny darf mit dabei sein und wird an der Hochzeit das Blumenkind.