1/6 Im August 2025 ist es endlich so weit: Janosch Nietlispach und seine Verlobte Alina geben sich das Jawort. Foto: Instagram

Darum gehts Janosch Nietlispach und Alina heiraten im August standesamtlich und feiern 2026 auf Ibiza

Ex-Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer wird als Trauredner auf Ibiza fungieren

40 bis 50 Personen werden bei der standesamtlichen Hochzeit anwesend sein Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Im Sommer 2023 machte Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (36) seiner Freundin Alina (30) einen Antrag. Sie sagte Ja. Wenige Monate später durfte das Paar ihr erstes gemeinsames Kind begrüssen: Sohn Sunny.

Seitdem hat sich an der Hochzeitsfront nicht viel getan. Bis jetzt. Gegenüber Radio Lozärn verriet der Zuger, dass das Paar im August standesamtlich heiraten wird.

Familienleben hatte Vorrang

Aber wieso haben sie sich so lange Zeit gelassen, um aufs Standesamt zu gehen? «Wir wollten uns erstmal voll und ganz auf Sunny und unser neues Leben als Familie konzentrieren», verrät Nietlispach gegenüber Blick. Eine Hochzeit zu organisieren, brauche Zeit. Neben Baby und Umzug in ein neues Haus verlor die Hochzeitsplanung an Priorität. «Wir hatten keinen Stress, wir wussten ja, dass wir unser Leben miteinander verbringen wollen. Da konnte die Hochzeit dann auch noch ein bisschen warten», so der Ex-Bachelor.

Im August werde erst einmal im kleinen Kreis auf dem Standesamt geheiratet. «Im kleinen Kreis» bedeutet bei dem Paar 40 bis 50 Personen. Die Familie und der engste Freundeskreis werden dabei sein. Darunter auch der Ex-Bachelor Vujo Gavric (39). «Vujo ist ein sehr enger Freund von uns und wird deshalb auch an beiden Festen dabei sein», verrät Janosch Nietlispach.

Grosse Party auf Ibiza mit bekannten Namen

Während nach dem Standesamt gemütlich in einem Restaurant am Zugersee gefeiert wird, steigt nächstes Jahr dann die grosse Sause auf Ibiza. «Alina und ich sind beides absolute Ibiza-Kinder, ihre Eltern haben dort auch eine Ferienwohnung. Und auch Sunny fühlt sich auf der Insel immer sehr wohl», erklärt Janosch Nietlispach die Wahl der Hochzeitslocation im nächsten Jahr. Immerhin gingen Sunnys erste Ferien direkt auf die Balearen-Insel. Und die Gästeliste kann sich sehen lassen. Neben Vujo (39) und dessen Geschwistern wird auch Zürcher It-Boy Reto Hanselmann (43) mitfeiern. Eine besondere Rolle wird dem Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer (49) zuteil. «Patrick Fischer wird unser Trauredner», verrät Nietlispach. Ansonsten werden es aber einfach die Freunde des Paares sein – diesmal dann ohne die Verwandten – bis auf die Eltern der beiden.

Sunny wird Blumenkind

Vor allem für ihre Feier auf Ibiza hat sich das Paar eindeutig für eine kinderfreie Hochzeit entschieden – mit Ausnahme von Sunny, der das Blumenkind sein wird. Janosch Nietlispach und Alina wollten ihren Freunden mit dieser Entscheidung die Möglichkeit geben, das Fest in vollen Zügen geniessen zu können. Von den Freunden sei dies sehr gut aufgenommen worden, sagt Nietlispach.

Für Janosch Nietlispach geht ein Traum in Erfüllung

Und wie sieht es sonst mit der Familienplanung aus? «Die Familienplanung ist noch nicht abgeschlossen. Wir waren uns schon von Anfang an einig, gerne mehr Kinder als nur eins zu haben. Als Sunny zur Welt kam, war für uns auch klar, uns erstmal nur auf ihn zu konzentrieren und sicher kein zweites Kind zu haben, bevor er zwei ist», so der Zuger. Noch wird Sunny – der während des Gesprächs im Hintergrund übrigens anwesend ist – also nicht grosser Bruder. Dass er aber bei der Hochzeit seiner Eltern dabei sein kann, bedeutet Janosch Nietlispach viel. «Ich habe mir immer gewünscht, dass mein Kind bei meiner Hochzeit dabei ist. Es gibt doch nichts Schöneres, als später die Fotos anzuschauen und als Familie drauf zu sein!»