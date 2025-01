1/5 Zendaya sorgt mit einem Accessoire bei den Golden Globe Awards für Aufregung. Foto: Casey Flanigan/imageSPACE/Sipa USA

Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken? Am 5. Januar fand die 82. Verleihung der Golden Globes statt. Als Nominierte in der Kategorie «Beste Hauptdarstellerin – Komödie/Musical» posierte auch Zendaya (28) in einem massgeschneiderten Satinkleid von Louis Vuitton auf dem roten Teppich. Doch nicht ihre glamouröse Robe sorgte für Aufsehen, sondern ihr Schmuck: Neben einer silberfarbenen, glitzernden Halskette und einem mit Diamanten besetzten Ring und dazu passenden Ohrsteckern sorgte vor allem ein zweiter Ring der Luxusmarke Jessica McCormack für Aufsehen: Auf der Webseite des Unternehmens wird der Klunker aus 18 Karat Weiss- und Gelbgold in der Rubrik «Verlobungsringe» geführt. Ist die Schauspielerin etwa verlobt?

Auf Instagram scheinen sich die Fans zumindest einig zu sein. Zendaya und ihr langjähriger Partner Tom Holland (28) haben Hochzeitspläne! Unter einem Beitrag des Magazins «People» kommentierte etwa ein User: «Das muss ein Verlobungsring sein.» «Mein Blick hat sich sofort auf diesen Ring gerichtet. Ist er echt? Ich hoffe, es ist wahr!», schrieb wiederum ein anderer, während sich ein dritter freute: «Es ist ein schöner Ring und ich hoffe, dass sie sich verlobt haben. Sie scheinen ein tolles Paar zu sein.»

Er war bei den Golden Globes nicht anwesend

Bei der Verleihung der Golden Globes, bei der die 28-Jährige mit ihrer Hauptrolle in «Challengers – Rivalen» (2024) leer ausging, erschien sie wie gewohnt alleine. In einem Interview vom 2. Januar erklärte Holland dem Magazin «Men's Health», warum er so selten mit seiner Partnerin auftritt: «Es ist nicht mein Moment, es ist ihr Moment, und wenn wir zusammen hingehen, geht es um uns.»

Kennengelernt hatte sich das Paar bei den gemeinsamen Dreharbeiten zum Film «Spider-Man: Homecoming» aus dem Jahr 2017. Danach folgten zwei weitere «Spider-Man»-Teile, in denen Holland den Peter Parker alias Spider-Man verkörpert, während Zendaya seine Freundin MJ spielt. Womöglich wird das Paar, das seit 2021 offiziell liiert ist, erst im kommenden Jahr wieder gemeinsam auf dem roten Teppich posieren – dann erscheint der vierte «Spider-Man»-Film mit den beiden Schauspielern.