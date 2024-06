Der Hollywoods-Star Zendaya wurde am Mittwoch zusammen mit Roger Federer in Zürich gesehen. Hinter dem Treffen steckt wohl die Zusammenarbeit für die Sportmarke On, für die Zendaya seit neustem wirbt.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/6 Liefern sich vor dem Hauptsitz von On in Zürich ein kleines Duell: Zendaya und Roger Federer. Das Bild geistert durch die sozialen Medien.

Saskia Schär Redaktorin People

Ein Tennis-Duell der Superlative und doch ganz anders als gedacht – das bot sich am Mittwoch einigen Passanten in Zürich. Niemand Geringeres als Tennis-Legende Roger Federer (42) und Hollywood-Star Zendaya (27) schlugen sich auf dem improvisierten Tennisplatz vor dem Hauptsitz der Sportmarke On gegenseitig die Bälle zu, wie Instagram-Bilder zeigen. Darauf ist neben zahlreichen Personen auch ein komplettes Set zu erkennen: Die Bilder sprechen für den Dreh eines Werbeclips für die Sportmarke On.

Zendaya hat sich bei ihrem Kurztrip in die Schweiz auch Zeit für ihre Fans genommen, wie Selfies auf Instagram zeigen. Eines davon wurde am Ufer des Zürichsees aufgenommen. Wie Blick weiss, stattete der Hollywood-Star dem Restaurant Fischerstube Zürihorn spontan einen Besuch ab und stand für ein Fan-Foto zur Verfügung.

Werbegesicht für On

Es mag zwar überraschen, dass Zendaya am helllichten Tage in Zürich mit Roger Federer Tennis spielte, aber nicht, dass das ganze vor dem Hauptsitz der Sportmarke On stattfand. Anfangs Juni wurde bekannt, dass Zendaya das neue Werbegesicht der Marke wird. Roger Federer wirbt ebenfalls für die Marke, als Investor profitiert er zudem selbst von der Aufmerksamkeit, die der Marke durch Zendaya zukommt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos