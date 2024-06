Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Zendaya wird das neue Werbegesicht von On.

Saskia Schär Redaktorin People

Roger Federer (42) und Zendaya (27) haben auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam. Schaut man etwas genauer hin, so stellt man jedoch fest, dass sie bereits über dieselben roten Teppiche geschritten sind, wie beispielsweise bei der Oscar-Verleihung im vergangenen März oder bei der Met-Gala 2023. Zudem hat Zendaya mit in ihrem neusten Film «Challengers», einen Abstecher in die Welt von Roger Federer gemacht. Sie verkörpert eine Tennisspielerin.

Mit ihrem neusten Job tritt Zendaya nun in die Fussstapfen von Federer: Sie wird das neue Werbegesicht der Schweizer Sportmarke On, bei der Roger Federer Investor ist. Auf die Marke ist sie während der Dreharbeiten zu «Challengers» durch die Kostümdesignerin gestossen und seit da an selbst ein grosser Fan, wie sie gegenüber «Vouge» sagt. Daher war es auch Zendaya selbst, die für eine Zusammenarbeit auf On zugegangen war und nicht umgekehrt. «Ich trage die Kleidung immer am Set, wenn ich auf Reisen bin oder wenn ich mit meinem Hund herumlaufe», wird Zendaya in einer Medienmitteilung von On zitiert.

«Das inspiriert mich»

«Ich bin von ähnlichen sportbezogenen Marken angesprochen worden, und ohne sie schmälern zu wollen, gibt es einfach dieses Gefühl von Offenheit und Sorgfalt [bei On]. Sie machen die Arbeit bereits – ich muss ihnen nicht sagen, dass sie sie inklusiver oder sinnvoller gestalten sollen – sie machen das bereits. Das inspiriert mich; ich möchte das, was sie tun, unterstützen», erklärt Zendaya gegenüber «Vogue» ihre Begeisterung für die Zusammenarbeit mit On.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Bisher ist lediglich ein Kampagnenfilm erschienen, in dem die Schauspielerin zu sehen ist. In Zukunft will sie sich jedoch weiter einbringen, so ist unter anderem eine Capsule-Kollektion mit von Zendaya designten Stücken geplant. Zudem will sie die Kleider der Marke bekannter machen, da On derzeit vor allem mit den Sneakers in Verbindung gebracht werde.