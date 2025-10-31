Überraschung bei der 13. Halloween-Party von Reto Hanselmann im Zürcher Kaufleuten: Melanie Winiger (46) und Timo Todzi (31) verkünden ihre Verlobung. Das Paar erschien als Taylor Swift und Travis Kelce verkleidet und sorgte für Aufsehen unter den Prominenten.

1/18 Melanie Winiger und ihr Partner Timo Todzi haben sich verlobt. Das gaben sie an der diesjährigen Halloween-Party von Reto Hanselmann bekannt. Verkleidet haben sich die beiden dafür passend als Taylor Swift und Travis Kelce. Foto: Stefan Bohrer

Darum gehts Melanie Winiger gibt bei Halloween-Party im Zürcher Kaufleuten ihre Verlobung bekannt

Winiger und Partner Todzi als Taylor Swift und Travis Kelce verkleidet

Winiger hatte zuvor fünf Jahre lange Beziehung mit DJ Reto Ardour

Patricia Broder Redaktorin People

Gruselclowns, Spinnweben und ganz viel Glamour: Gestern Abend lud Partykönig Reto Hanselmann (44) im Zürcher Kaufleuten zur 13. Ausgabe seiner legendären Halloween-Party «Season of the Witch». Zahlreiche Prominente folgten der Einladung – doch die grösste Überraschung lieferte an diesem Abend Melanie Winiger (46).

Die ehemalige Miss Schweiz erschien mit Partner Timo Todzi (31) – und mit ihm genau an jenem Ort, an dem die beiden vor drei Jahren ihr Liebes-Outing feierten. Dieses Mal hatte Winiger jedoch eine noch grössere Neuigkeit im Gepäck: Sie und Todzi haben sich verlobt.

«Ja, wir haben uns schon vor einer Weile verlobt», verriet Winiger im Gespräch mit Blick. «Das war etwas, das wir zuerst einfach für uns behalten wollten.» Auf konkrete Hochzeitspläne angesprochen, blieb das Model und Schauspielerin entspannt: «Wir sind extrem relaxed in allem, was wir machen. Wenn es passt, dann passt es. Wir lassen uns Zeit.»

Die beiden frisch Verlobten kamen verkleidet als Taylor Swift (35) und Travis Kelce (36) – das derzeit wohl berühmteste Promi-Paar der Welt. Der Clou dabei: Auch Swift und Kelce haben sich erst kürzlich verlobt. Damit stimmte bei Winiger und Todzi nicht nur das Kostüm, sondern auch die private Lebenslage. «Wir sind grosse Fans der Kansas City Chiefs», erklärte Winiger. «Darum haben wir das zum Anlass genommen – und Taylor ist einfach ein tolles Vorbild für junge Frauen.»

Von Stress über Campino bis Reto Ardour

Winiger sorgt seit jeher auch mit ihrem Liebesleben für Schlagzeilen. Im September 2021 wurde das Liebes-Aus mit ihrem Ex-Mann, DJ Reto Ardour (43), bekannt. Fünf Jahre lang waren die beiden ein Paar. Zuvor war die Moderatorin von 2008 bis 2012 mit Rapper Stress (48) verheiratet, mit dem sie in einer Villa in Zollikerberg ZH lebte. Auch ihre Beziehungen mit «Toten Hosen»-Frontmann Campino (63) und Ex-Bachelor Vujo Gavric (39) machten Schlagzeilen. Aus der Partnerschaft mit Männermodel Andreas Roth (2000–2003) stammt Sohn Noël (23).

Neben Melanie Winiger feierten zahlreiche weitere Stars und Prominente bis in die frühen Morgenstunden. Der internationale Stargast des Abends war Melanie Chisholm (50), besser bekannt als Mel C oder Sporty Spice. Die Sängerin und DJ legte im Kaufleuten höchstpersönlich auf und brachte den Saal zum Kochen.

«Ich glaube, ich habe noch nie in der Schweiz aufgelegt», erzählte Mel C im Gespräch mit Blick. «Ich lege jetzt seit etwa acht Jahren auf und habe gerade neue Musik draussen. Halloween ist die perfekte Nacht dafür – die Leute lieben es, sich zu verkleiden und zu feiern.»

«Zürich war immer sehr gut zu mir»

Über Zürich schwärmte sie: «Ich liebe die Stadt, ich war schon so oft hier – mit den Spice Girls, solo, mit anderen Künstlern. Zürich war immer sehr gut zu mir, es ist immer schön zurückzukommen.»

Die Britin, die ihren aktuellen Song «Sweat» im Gepäck hatte, ist bekennender Halloween-Fan. «Ich liebe es, wenn Erwachsene sich verkleiden und Spass haben. Manchmal arbeiten wir so hart, da ist es wichtig, auch mal richtig zu feiern.»

Neben Mel C und Melanie Winiger feierten auch zahlreiche Schweizer Prominente im Spinnweben-Dekor des Kaufleuten: Sänger Luca Hänni (31) erschien mit Ehefrau Christina Hänni (35) als Schlangenbeschwörer und dazugehörige Schlange, Ex-Bachelor Janosch Nietlispach (37) zeigte sich im 80s-Look und Topmodel Manuela Frey (29) mischte sich als «Muschi-Kopf» – einer Art von wandelnder XXL-Vagina – unter die Gäste – «Damit möchte ich ein Zeichen gegen die Sexualisierung der Frau setzen», so die Aargauerin.

Kein Zweifel: Gastgeber Reto Hanselmann lieferte mit seiner Halloween-Party «Season of the Witch» nicht nur einige Überraschungen, sondern verwandelte das Zürcher Kaufleuten einmal mehr in eine gruselig-glamouröse Szenerie, die mit internationalen Halloween-Partys locker mithalten kann.

