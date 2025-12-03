Miley Cyrus zeigt Diamant-Klunker von jüngerem Freund

Ein auffälliger Diamantring an Miley Cyrus' Finger sorgte für Spekulationen über eine Verlobung mit Maxx Morando. Später bestätigt der Vater ihres Partners die Verlobung.

Miley Cyrus (33) zieht bei der Premiere zum neuen Avatar-Film in Los Angeles die Blicke auf sich. An ihrer Seite: ihr Partner Maxx Morando (27). Besonders ins Auge sticht dabei Cyrus Ringfinger. Die Sängerin trägt einen üppigen Diamant-Klunker – und heizt damit die Gerüchteküche um eine mögliche Verlobung an.

Dabei soll es sich um einen Ring aus 14-karätigem Gold handeln, wie Schmuckdesignerin Jacquie Aiche «Page Six Style» verrät. Das Schmuckstück war bereits einige Tage zuvor in einem Instagram-Post von Cyrus zu sehen.

Obwohl das Paar selbst noch keine Bestätigung gegeben hat, teilte Maxx' Vater, Dan Morando, kurz nach dem Auftritt einen Glückwunschbeitrag in den sozialen Medien und bestätigt damit inoffiziell die Verlobung seines Sohnes.

Für Cyrus wäre es bereits die zweite Ehe. Ihre erste mit Schauspieler Liam Hemsworth (35) hielt nur acht Monate. Die beiden hatten sich 2009 bei Dreharbeiten kennengelernt, verlobten sich 2012, trennten sich, fanden wieder zusammen und heirateten schliesslich im Dezember 2018. Nur acht Monate später gaben sie im August 2019 ihre Trennung bekannt, im Januar 2020 wurde die Scheidung rechtskräftig. Auch Hemsworth steht vor einer erneuten Hochzeit. Er gab im September seine Verlobung mit Partnerin Gabriella Brooks bekannt.

Seit vier Jahren ein Paar

Cyrus und Morando sind seit Ende 2021 ein Paar. Wie der Popstar der britischen «Vogue» erzählte, lernten sie sich bei einem Blind Date kennen – wobei nur Cyrus vorher nicht wusste, wen sie treffen würde. In einem Interview mit «The Cut» schwärmte sie dann, in dem Musiker «jemanden gefunden» zu haben, «der mir sehr viel bedeutet, mich wirklich gut behandelt und respektiert».