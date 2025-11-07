Darum gehts
- David Schumacher verlobt sich mit Vivien Keszthelyi auf den Malediven
- Beide teilen Leidenschaft für Motorsport und unterstützen sich gegenseitig
- Paar ist seit 7 Jahren zusammen, David ist 24 Jahre alt
«Das Meer war Zeuge unserer Liebe, und der Sonnenuntergang hat unser Versprechen besiegelt.» Mit diesen romantischen Worten verkündeten David Schumacher und seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi (beide 24), dass sie sich auf den Malediven verlobt haben.
Mit grossen Buchstaben stand da am Strand «Marry me» – oder möglicherweise auch die vollständige Frage «Will you marry me?» – umgeben von Lichtern, Rosenblättern und einem Blumenkranz in Herzform. Und wie Ralf (50) und Cora Schumachers (48) Sohn verkündet, sagte seine Partnerin nach sieben Jahren Beziehung «Ja!». Beide sind in zartes Weiss gekleidet, Vivien Keszthelyi hält auf den Bildern auf Instagram stolz ihren Verlobungsring in die Kamera oder küsst ihren künftigen Ehemann leidenschaftlich.
Das Paar teilt Leidenschaft für den Motorsport
Die beiden lernten sich 2018 kennen. Sowohl privat als auch beruflich sind beide im Motorsport aktiv. Vivien Keszthelyi begann ihre Karriere bereits mit 13 Jahren und war 2015 die jüngste und einzige weibliche Fahrerin in der Audi Sport Racing Academy. Sie ist bis heute als Rennfahrerin aktiv.
David Schumacher fährt aktuell im Haupt Racing Team (HRT) als Ford-Werksfahrer. In einem früheren Interview mit RTL beschrieb er Vivien als seine wichtigste Stütze, besonders in schwierigen Zeiten. Auch sein Vater, der ehemalige Formel-1-Pilot Ralf Schumacher, zeigte sich in der Vergangenheit begeistert von Vivien.
«Wurde ja auch Zeit»
Die Nachricht von der Verlobung löste in den sozialen Medien zahlreiche Glückwünsche aus. Unter den Gratulanten finden sich auch prominente Namen wie Davina Geiss (22), die kommentierte: «Omg, yes. Ich bin so glücklich für euch!» TV-Moderatorin Andrea Kaiser (23) reagierte mit den Worten: «Glückwunsch, ihr beiden. Als wir über die Malediven gesprochen haben, hatte ich schon so 'ne Ahnung.»
Ralf Schumacher teilte die frohe Botschaft ebenfalls in seiner Instagram-Story und kommentierte humorvoll: «Herzlichen Glückwunsch, ihr zwei. Wurde ja auch Zeit.»
