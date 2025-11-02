Bei Charles Leclerc gibt es Grund zu feiern. Der Monegasse hat sich verlobt.

1/4 Charles Leclerc und seine Freundin Alexandra Saint Mleux haben sich verlobt. Foto: Instagram @charles_leclerc

Carlo Steiner Redaktor Sport

Charles Leclerc (28) wird heiraten. Der Ferrari-Star postet auf Instagram Bilder von der Verlobung mit seiner Freundin Alexandra Saint Mleux (23). Leclerc und das Model sind seit 2023 ein Paar.

Die Fotos lassen vermuten, dass sich der Monegasse zur Überbringung der Nachricht etwas ganz Spezielles ausgedacht hat: Auf einem Bild küssen seine Zukünftige und Leclerc ihren Dackel Leo. Auf einem anderen ist ein Halsband zu sehen, an dem auf einer goldenen, knochenförmigen Plakette «Dad wants to marry you» steht. Saint Mleux hat wohl durch den kleinen Vierbeiner vom Hochzeitswunsch des Rennfahrers erfahren.

Auch Saint Mleux' Reaktion wird auf einem Knochen festgehalten. «Mom said yes», ist auf einem Süssigkeitenknochen zu lesen.

Bei den Formel-1-Rennen wird Leclerc oft von seiner Partnerin begleitet. In der laufenden Saison liegt der Vizeweltmeister von 2022 nur auf dem fünften WM-Rang.