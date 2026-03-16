Auf Wikifeet feiern Fussfetischisten Schnappschüsse von Heidi Klum. Die GNTM-Jurorin weiss von ihrer besonderen Popularität. Welche Promi-Damen bei Fuss-Liebhabern sonst noch hoch im Kurs stehen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Füsse von Heidi Klum sind auf der Plattform Wikifeet besonders beliebt

Fussfetisch-Community: Margot Robbie wurde 2025 zur Besitzerin der «Füsse des Jahres» gekürt

Auch Füsse von Lola Weippert, Schweizer Ex-Missen und Annalena Baerbock stehen hoch im Kurs War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marian Nadler Redaktor News

Nach zehn Jahren kehrte Heidi Klum (52) in der Nacht von Sonntag auf Montag auf den roten Teppich des wichtigsten internationalen Filmpreises zurück. Bei den Oscars sorgte die GNTM-Chefin in einem spektakulären Gold-Kleid für Aufsehen. Dazu trug sie braune, hochhackige Schuhe. Ohne Socken versteht sich – was bei einigen Fans die Herzen höher schlagen lässt.

Die Füsse der Deutschen sind auf der Fetisch-Plattform Wikifeet ein echter Hit. Und: Die GNTM-Jurorin weiss davon.

Das passiert auf Wikifeet

Ein Nutzer wollte kürzlich bei einer Fragerunde auf Instagram von ihr wissen: «Wusstest du, dass du eine der höchsten Platzierungen auf Wikifeet hast?» Ihre Antwort: «Ja, wusste ich, und nein, wusste ich nicht.» Gemeint ist: Klum weiss von ihren Füssen auf der Plattform, jedoch nicht, dass diese so populär sind.

Auf Wikifeet sammeln Fans von Promi-Füssen Fotos von Stars. Die dort geteilten Bilder können bewertet werden. Sie stammen meist aus sozialen Medien und zeigen die Füsse der Prominenten in unterschiedlichen Situationen – etwa bei Werbeauftritten, im Privatleben oder bei öffentlichen Events.

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Klums Füsse zählen zu den beliebtesten bei der Community und bekommen regelmässig Spitzenbewertungen. Das deutsche Model ist nicht die einzige Promi-Dame, die mit ihren Zehen für Begeisterung sorgt. Auch diese VIPs bekommen hohe Bewertungen:

Annalena Baerbock

Die frühere deutsche Aussenministerin Annalena Baerbock (45) wurde 2023 zum grossen Thema in der Fussfetisch-Community. Der Grund: Sie postete an der Weltklimakonferenz in Dubai ein Barfuss-Foto. Die Fussfetischisten waren ganz verzückt von der Aufnahme und sortierten die Unterbeine der Grünen-Politikerin unter «nice feet» («hübsche Füsse») ein.

Nina Drama

Wie Klum weiss auch die US-amerikanische Influencerin Nina Drama (37) von den Fuss-Fans auf der Fetisch-Plattform. Unter ihren 4,4 Millionen Instagram-Followern dürften einige Fuss-Freunde sein. «Ich habe eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Wikifeet», verriet sie mal im Gespräch mit UFC-Chef Dana White (56).

Melanie Winiger und Lauriane Gilliéron

Die nackten Treter der beiden Schweizer Ex-Missen Melanie Winiger (47) und Lauriane Gilliéron (41) lösen schon seit zehn Jahren Begeisterungsstürme bei Fuss-Liebhabern aus. Dass man die Stars regelmässig in High Heels auf dem roten Teppich oder in der Werbung sehe, sei das Sprungbrett für Fantasien, erklärte die Psychologin Caroline Fux im Gespräch mit Blick im Jahr 2016.

Lola Weippert

Auch die Moderatorin Lola Weippert (29) hat viele Fans auf Wikifeet. «Ich bin irgendwo zwischen maximal verwirrt, leicht amüsiert und ein bisschen beeindruckt davon, wie kreativ das Internet sein kann», kommentierte sie diesen Umstand Anfang Februar auf Instagram. Ihr Score: 4,7.

Margot Robbie

Den Titel «Füsse des Jahres 2025» verlieh die Fussfetisch-Community Hollywood-Schauspielerin Margot Robbie (35). Die Australierin liess dabei Konkurrentinnen wie Sydney Sweeney (28) oder Jenna Ortega (23) hinter sich. Bei den Männern gewann der britische Schauspieler Jonathan Bailey (37). Für 2026 gibt es aktuell noch kein Ranking.