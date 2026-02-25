Benny Blanco (37) sorgt mit seinem neuen Podcast «Friends Keep Secrets» für Aufregung. Fans kritisieren nicht nur seinen Humor, sondern auch seine schmutzigen Füsse – und haben Mitleid mit seiner Frau Selena Gomez.

Benny Blanco startet mit Lil Dicky neuen Podcast «Friends Keep Secrets»

Fans kritisieren Blancos dreckige Füsse und peinliches Verhalten im Podcast

Blanco duscht laut Interview von 2024 nicht täglich, Fans irritiert

Saskia Schär Redaktorin People

Der US-amerikanische Musikproduzent Benny Blanco (37) startet mit seinem besten Freund Lil Dicky und dessen Ehefrau Kristin Batalucco einen neuen Podcast namens «Friends Keep Secrets». Die Pilotfolge erschien am Dienstag. In den ersten Minuten des Video-Podcasts bespricht das Trio, was sie genau in dem Podcast besprechen wollen und welche Spielregeln gelten.

Blanco will wissen, was die Regeln bezüglich urinieren und furzen sind. «Mach, was du willst», entgegnet Lil Dicky, was sich Blanco nicht zweimal sagen lässt. Er hebt seinen Po leicht und lässt in Richtung Kamera einen fahren. Was seine Freunde lustig finden, kommt bei gewissen Hörerinnen und Hörern allerdings nicht besonders gut an, wie aus den Kommentaren entsprechender Instagram-Posts herauszulesen ist.

Was sie allerdings noch viel mehr stört als sein Furz, sind seine Füsse. Diese sind in gleich mehreren Einstellungen zu erkennen und dabei fällt vor allem eines auf: Sie sind schwarz vor Dreck. Kommentare wie «Du hast zu viele Millionen, um schmutzige Füsse zu haben, Bruder» oder «Benny, mach deine verdammten Füsse sauber» sind zu lesen.

«Es ist ekelhaft und verstörend anzusehen»

Einige Fans gehen gar so weit und haben seines Verhaltens – und seiner Hygiene – wegen Mitleid mit seiner Ehefrau, der Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (33). «Selena, es tut mir von ganzem Herzen leid. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie traurig ich jedes Mal bin, wenn ich sehe, in was für einem Chaos du gelandet bist. Es ist, um es nett auszudrücken, ekelhaft und verstörend anzusehen.» Gomez und Blanco gaben sich im vergangenen Herbst nach zwei Jahren Beziehung das Jawort.

Blanco hatte bereits zuvor einst mit seiner Hygiene zu reden gegeben. So meinte er 2024 in einem Interview mit dem «People»-Magazin, dass er nicht täglich dusche. «Einige Leute, die ich kenne, duschen zwei- bis dreimal am Tag, aber ich finde, dass die Öle auf der Haut dann keine Zeit haben, sich zu regenerieren und die Haut geschmeidig zu machen», meinte er damals als Erklärung.



