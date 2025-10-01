Am Samstag haben sich Selena Gomez und Musikproduzent Benny Blanco bei einer traumhaften Hochzeitszeremonie in Santa Barbara (USA) das Jawort gegeben. Nun teilte Gomez weitere Einblicke in ihre Märchenhochzeit mit ihren Fans.

1/5 Letzten Samstag haben Selena Gomez und Benny Blanco ihre Hochzeit gefeiert. Foto: Instagram

Darum gehts Selena Gomez teilt Fotos ihrer Hochzeit mit Benny Blanco auf Instagram

Gomez trug drei verschiedene spektakuläre Hochzeitskleider von Ralph Lauren

170 Gäste feierten mit dem Paar, darunter Stars wie Taylor Swift Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Sophie Ofer

In einem ersten Instagram-Post teilte Selena Gomez (33) am Tag nach ihrer und Benny Blancos (37) Hochzeit eine Reihe von Bildern, die sie und ihren Bräutigam in inniger Umarmung oder Händchen haltend am Hochzeitstag zeigen.

Nun folgte ein zweiter Instagram-Post, bestehend aus ganzen 14 Aufnahmen. Diese zeigen sie in gleich drei verschiedenen, spektakulären Hochzeitskleidern. Das erste kennen Fans bereits von Gomez’ erstem Post. Es handelt sich um ein handgefertigtes und massgeschneidertes Kleid mit Neckholder-Ausschnitt, kreiert vom US-amerikanischen Modedesigner Ralph Lauren (85). Das prinzessinenhafte Kleid war mit einer langen, eleganten Schleppe versehen und mit Spitzenblumen am Hals verziert. Die Überraschung: Bei diesem Traum in Weiss ist es nicht geblieben.

In Gomez’ neuestem Post zeigt sich bereits nach wenigen Slides: Im Laufe des Abends ist die Braut in ein zweites und sogar in ein drittes Kleid gewechselt. Was wäre eine Promihochzeit dieser Grössenordnung auch ohne extra Glamour und Dekadenz? Zunächst wechselte Gomez in ein fast komplett durchscheinendes Kleid aus aufwendig verarbeiteter, weisser Spitze. Dieses kombinierte der ehemalige Disney-Star mit einem beeindruckenden, bodenlangen Schleier aus Tüll. In der sechsten Slide hält Gomez einen Teil des floralen Spitzenstoffes an ihrem bodenlangen Rock ins Bild. Bei genauerem Hinsehen erkennt man, dass in den detailreichen Spitzenstoff ein romantisches Detail versteckt ist: Ein Herz mit Gomez’ und Blanco’s Initialen wurde hier eingearbeitet, wie «Page Six» berichtet.

«Habe eine Disney-Prinzessin geheiratet»

Als Drittes folgte ein eher legeres Kleid, das Gomez beim Hochzeitsempfang nach der Trauung trug. Ein Foto zeigt, wie sie darin barfuss mit Blanco tanzte. Gomez im weissen, schulterfreien Kleid und Blanco in einem schwarzen Frack: So feierte das frisch getraute Ehepaar im «kleinen Kreis» von 170 Gästen. Darunter sollen neben Freunden und Familie auch hochkarätige Namen wie Taylor Swift (35), die bekanntermassen zu Gomez’ engsten Freunden zählt, und Ed Sheeran (34) gewesen sein. Ausserdem waren Gomez’ Co-Stars von der beliebten Disney-Serie «Die Zauberer vom Waverly Place» mit dabei, wie das Magazin «People» berichtet.

Alle drei Traumkleider waren von Star-Designer Ralph Lauren kreiert. Im Vergleich zu ihren wechselnden Outfits, hielt es Gomez bei der Wahl ihrer Frisur eher schlicht: Den ganzen Abend über trug sie ihre Haare zu einem glamourösen Bob frisiert. So zeigte sich Gomez der Welt in der letzten Woche als wunderschöne Braut. Nicht umsonst schwärmte Blanco am Tag nach der Hochzeit auf Instagram: «Ich habe eine echte Disney-Prinzessin geheiratet».