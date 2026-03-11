Heidi Klum packt im grossen Interview mit der Frauenzeitschrift «Glamour» über ihre Karriere-Anfänge aus. Das Model erzählt, wieso Star-Designer Karl Lagerfeld ihr damals Steine in den Weg legte.

Heidi Klum spricht über Rückschläge durch Karl Lagerfeld und ihre Karriere

Lagerfeld sagte 2009: «Ich kenne sie nicht», was sie prägte

Fynn Müller People-Redaktor

Heidi Klum (52) zählt zu den bekanntesten deutschen Models aller Zeiten. Die vierfache Mutter hat es als eine der wenigen geschafft, auch über die Landes- und Kontinentalgrenzen hinaus Erfolge zu feiern.

Ihr Weg zum Ruhm war keineswegs einfach. Im Interview mit dem Frauenmagazin «Glamour Germany» erinnert sich Klum an schwierige Zeiten, in denen die Modebranche sie abschrieb. «Es hiess, man kennt mich nicht. Trotzdem bin ich weitergegangen – und heute kennt mich die ganze Welt.»

Prägender Spruch von Lagerfeld

Ein Rückschlag habe das Model besonders geprägt. «Karl Lagerfeld hat mir viele Brocken in den Karriereweg geworfen. Wenn der grösste Designer der Welt – und dann auch noch ein Deutscher – etwas Negatives über dich sagt, hat das Gewicht. Das war eine harte Pille zu schlucken. Viele andere schauen darauf.»

Hintergrund: Karl Lagerfeld (1933–2019) war bekannt für seine scharfen Worte. Klum bekam diese 2009 deutlich zu spüren. Der Designer erklärte in der ZDF-Talkshow «Johannes B. Kerner» angesprochen auf Klum unverblümt: «Ich kenne sie nicht. (...) Auch Claudia Schiffer kennt die nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht.»

Rückblickend sagt das Model: «Vielleicht haben mich deshalb auch andere nicht gebucht, weil dieser Stempel da war: ‹Die ist nichts, die kann nichts, die kennen wir nicht. Die wollen wir nicht.› Dann wollen dich viele andere wahrscheinlich auch nicht mehr.» Mittlerweile habe sie abgeschlossen: «Ich habe meinen Frieden damit gemacht.»

Klum spricht über ihre Kinder

Im Interview mit «Glamour Germany» spricht die Deutsche auch offen über ihre Familie. «Meine Kinder sehen mich vor allem als ihre Mutter», sagt Klum. «Auch wenn sie oft am Set waren, bin ich für sie vor allem die Frau in der Küche, im Jogginganzug, ungeschminkt, ganz normal. Zu Hause laufe ich nicht aufgetakelt herum, sondern ungeschminkt. Deshalb sehen sie mich genau so.»

Voller Stolz sagt sie über ihre vier Kinder: «Sie haben Selbstliebe und Selbstvertrauen. Und das ist am Ende entscheidend: zu wissen, dass man alles schaffen kann, wenn man es muss – ohne ständig auf andere angewiesen zu sein.»