Es geht weit unter die Gürtellinie in dieser Podcast-Folge: Unsere «RoyalTea»-Experten widmen sich den Zehen von Prinzessin Kate. Die Ehefrau des britischen Thronfolgers schockiert dabei mit Hornhaut und ungepflegten Käsemauken.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Kate (44) zeigt ungepflegte Füsse in Hindutempel, sorgt für Aufsehen

Marius Borg Høiby (29) wegen Vergewaltigung angeklagt, verhöhnt Gericht mit Zeichnungen

Prinzessinnen Beatrice (37) und Eugenie (35) müssen Luxusleben-Finanzierung offenlegen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

René Haenig und Flavia Schlittler

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fussfetischisten auf der ganzen Welt dürften sich dieser Tage die Hände reiben: Denn die Ehefrau von Briten-Thronfolger William (43) hat in einem Hindu-Tempel blank gezogen und dabei mit Hornhaut und ungepflegten Zehen schockiert. Kann sich Englands künftige Königin keine Pediküre leisten oder was ist da passiert? Flavia und René nehmen die Grüsel-Füsse von Prinzessin Kate (44) genauer unter die Lupe.

Zudem werfen wir kopfschüttelnd einen Blick nach Oslo. Dort sitzt seit 3. Februar Marius Borg Høiby (29) auf der Anklagebank. Es geht unter anderem um Vergewaltigung. Doch der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit (52) verhöhnt mit vulgären Zeichnungen das Gericht. Und wir folgen der Spur des Geldes bei Grüsel-Andrews (66) Prinzessinnen-Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (35). Denn die müssen endlich mal offenlegen, wie sie ihr Luxusleben finanzieren.