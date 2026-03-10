DE
FR
Abonnieren
Jeder fünfte Mann hat einen Fussfetisch
1:54
Neurologische Ursache?Jeder fünfte Mann hat einen Fussfetisch

Es ist die häufigste sexuelle Vorliebe
Ist der Grund für einen Fussfetisch neurologisch?

In der aktuellen Folge des Podcast «intim&laut» diskutieren Gastgeberin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über Fetische und sexuelle Vorlieben. Der mit Abstand häufigste Fetisch: Füsse. Der Grund dafür könnte im Hirn liegen, sagt die Expertin.
Publiziert: 13:19 Uhr
Kommentieren
1/5
Kurt Russell im Film «Grindhouse» von Quentin Tarantino. In dessen Filmen kommen oft Fussfetische vor. Er gestand eine entsprechende Vorliebe in Interviews.
Foto: imago images/Everett Collection

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Zwei Drittel aller Onlinefetischinhalte beziehen sich auf Füsse, sagt Studie
  • Hirnareale für Füsse und genitale Erregung liegen direkt nebeneinander
  • Männer berichten bis zu viermal häufiger von einem Fussfetisch als Frauen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
familienbloggerin_sandra_c_2.jpg
Sandra CasaliniRedaktorin

Vor allem Männer finden Frauenfüsse oft erregend. Laut Studien beziehen sich rund zwei Drittel aller Fetisch-Onlineinhalte auf Füsse. Und nicht wenig Frauen machen die Erfahrung von übergriffigen Nachrichten, wenn ihre Füsse auf Social Media zu sehen sind. Aber woher kommt diese Vorliebe? Und warum ausgerechnet Füsse?

«intim&laut» – der Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und alles dazwischen

Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen.

Raphael Dupain

Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen.

Der Unterschied zwischen einem Fetisch und einer sexuellen Vorliebe: Ersterer ist exklusiv, das heisst, ein Fussfetischist kann nur Sex haben, wenn die Füsse der Sexualpartnerin dabei integriert werden. Bei einer sexuellen Vorliebe ist der Einsatz optional. Vorlieben sind häufig, echte Fetische eher selten.

Überlappungen im Hirn

Allgemein entsteht beides in der Kindheit oder Jugend. Wer in einem Moment der Erregung oder Aufregung ein bestimmtes Objekt oder Körperteil wahrnimmt, verbindet dieses fortan unbewusst mit diesem Gefühl, erklärt Ramona Zenger. «Oft geschieht dies in einem kurzen Moment, und es ist später schwierig, nachzuvollziehen, woher die Vorliebe kommt.» 

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Was diejenige für Füsse angeht, gibt es allerdings auch eine neurologische Erklärung. «In unserem Hirn gibt es einen Bereich für die Wahrnehmung jedes unserer Körperteile», so Ramona Zenger. «Das Areal für die Füsse liegt direkt neben dem Areal für die genitale Erregung. Es gibt die Theorie, dass es dort hin und wieder Überlappungen gibt, und so genitale Erregung mit Füssen verbunden wird.» 

Mehr zu Fetischen und sexuellen Vorlieben
Diese acht Fetische gibt es wirklich
Furzliebe und Unfallgeilheit
Diese acht Sex-Fetische gibt es wirklich
«Meist entwickeln Menschen ihren Fetisch in der Kindheit»
Sex mit Leidensdruck
«Menschen entwickeln ihren Fetisch meist in der Kindheit»
Seine Fetisch-Stiefel sind jetzt weltberühmt
Mit Video
Vorlage für «Kinky Boots»
Seine Fetisch-Stiefel sind jetzt weltberühmt
Fetisch-Partys in Offiziersclub sorgen für Empörung
Mit Video
Rote Köpfe in Russland
Fetisch-Partys in Offiziersclub sorgen für Empörung

Dies könnte erklären, warum gerade Füsse so viele Menschen sexuell erregen. Warum Männer allerdings bis zu viermal so oft wie Frauen angeben, einen Fussfetisch zu haben, bleibt schleierhaft. Vielleicht haben Frauen einfach die schöneren Füsse.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen