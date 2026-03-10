In der aktuellen Folge des Podcast «intim&laut» diskutieren Gastgeberin Sandra Casalini und Paartherapeutin Ramona Zenger über Fetische und sexuelle Vorlieben. Der mit Abstand häufigste Fetisch: Füsse. Der Grund dafür könnte im Hirn liegen, sagt die Expertin.

War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sandra Casalini Redaktorin

Vor allem Männer finden Frauenfüsse oft erregend. Laut Studien beziehen sich rund zwei Drittel aller Fetisch-Onlineinhalte auf Füsse. Und nicht wenig Frauen machen die Erfahrung von übergriffigen Nachrichten, wenn ihre Füsse auf Social Media zu sehen sind. Aber woher kommt diese Vorliebe? Und warum ausgerechnet Füsse?

«intim&laut» – der Podcast über Liebe, Beziehungen, Sex und alles dazwischen Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen. Raphael Dupain Liebe, Sex und Beziehungen – darüber unterhalten sich Blick-Gesellschaftsredaktorin Sandra Casalini und Paar- und Psychotherapeutin Ramona Zenger wöchentlich bei «intim&laut». Und sie nehmen dabei kein Blatt vor den Mund. Ihr Rezept: Eine Portion Lebenserfahrung, kombiniert mit viel Expertise, abgerundet mit einem Schuss Humor. Heitere Anekdoten und seriöse Einordnungen gibt es immer wieder auch gemeinsam mit prominenten Gästen. Mehr

Der Unterschied zwischen einem Fetisch und einer sexuellen Vorliebe: Ersterer ist exklusiv, das heisst, ein Fussfetischist kann nur Sex haben, wenn die Füsse der Sexualpartnerin dabei integriert werden. Bei einer sexuellen Vorliebe ist der Einsatz optional. Vorlieben sind häufig, echte Fetische eher selten.

Allgemein entsteht beides in der Kindheit oder Jugend. Wer in einem Moment der Erregung oder Aufregung ein bestimmtes Objekt oder Körperteil wahrnimmt, verbindet dieses fortan unbewusst mit diesem Gefühl, erklärt Ramona Zenger. «Oft geschieht dies in einem kurzen Moment, und es ist später schwierig, nachzuvollziehen, woher die Vorliebe kommt.»

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Was diejenige für Füsse angeht, gibt es allerdings auch eine neurologische Erklärung. «In unserem Hirn gibt es einen Bereich für die Wahrnehmung jedes unserer Körperteile», so Ramona Zenger. «Das Areal für die Füsse liegt direkt neben dem Areal für die genitale Erregung. Es gibt die Theorie, dass es dort hin und wieder Überlappungen gibt, und so genitale Erregung mit Füssen verbunden wird.»

Dies könnte erklären, warum gerade Füsse so viele Menschen sexuell erregen. Warum Männer allerdings bis zu viermal so oft wie Frauen angeben, einen Fussfetisch zu haben, bleibt schleierhaft. Vielleicht haben Frauen einfach die schöneren Füsse.