Der tiefe Fall von Katy Perry

Von der Hit-Gigantin aufs Abstellsgleis: Mit «Watch it burn» erreicht Katy Perry einen Tiefpunkt, ihre neue Single floppte in den Charts. Ist der einstige Pop-Superstar am Ende seiner Erfolgsgeschichte?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Katy Perrys neue Single «Watch It Burn» floppte in den Charts

Popstar kämpft mit Negativschlagzeilen

Katy Perry tritt am 23. Juli am Paléo Festival in Nyon auf

Michel Imhof Teamlead People

«Dark Horse», «Firework», «California Girls». Die Liste der Hits von Katy Perry (41) ist lang, genauso die ihrer Rekorde. Umso kürzer ist allerdings die Liste der aktuellen Erfolge der US-Sängerin. Mit der Veröffentlichung ihrer neuen Single «Watch It Burn» hat sie einen neuen Tiefpunkt erreicht: Der Titel stieg trotz viel Marketing weder in den US-Billboard-Charts noch in der globalen Hitparade ein.

«Der Popmarkt hat sich enorm verändert. Trends entstehen heute viel schneller über Streaming und Social Media, und neue Künstlerinnen wie Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo oder Chappell Roan prägen aktuell den Zeitgeist», sagt die Schweizer Musikmanagerin Anita Maric (40). «Gleichzeitig konnten Katy Perrys neuere Songs musikalisch weniger überraschen und haben nicht dieselbe Resonanz ausgelöst wie ihre früheren Welthits.»

Rekord mit Michael Jackson

Katy Perry zählte lange zu den Top-Shots der Popszene. 2008 hatte die Tochter des Pastorenpaars Maurice Keith Hudson (79) und Mary Hudson (78, geborene Perry) den weltweiten Durchbruch mit der Single «I Kissed a Girl». Ihr 2010 erschienenes Album «Teenage Dream» hält mit «Bad» von Michael Jackson den Rekord für die meisten enthaltenen Nummer-1-Auskopplungen. 2015 lieferte Perry eine spektakuläre Halbzeitshow beim Super Bowl.

Die Wende kam schleichend, Katy Perry trat in ein PR-Fettnäpfchen nach dem anderen. Für Kopfschütteln sorgte ihre Entscheidung, für das Album «143» wieder mit dem Musikproduzenten Dr. Luke (52) zusammenzuarbeiten. Dem Mann, der durch einen zehn Jahre dauernden Rechtsstreit mit US-Sängerin Kesha (39) in die Schlagzeilen geriet. Sie warf ihm Manipulation und sexuellen Missbrauch vor und gab mehrere Jahre keine Musik mehr heraus, weil sie bei ihm unter Vertrag stand. 2023 einigten sich die beiden aussergerichtlich.

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Letztes Album bekam vernichtende Kritiken

«Nur Gott weiss, was in dieser Nacht passiert ist», sagte die Tiktok-Sängerin danach. Den mit Dr. Luke produzierten Titel «Woman's World» gab Perry 2024 heraus, die angedachte Feminismus-Hymne empfanden viele als zynisch.

Das dazugehörige Album bekam vernichtende Kritiken. «Es ist flach und schwimmt auf einer Flut von lyrischen Klischees und musikalischen Ideen, die selten ihren Höhepunkt erreichen», urteilte das US-Magazin «Variety». Das Werk sei ein «gescheiterter Versuch», Perrys Glanzzeiten wieder aufleben zu lassen, schrieb «Rolling Stone».

Shitstorm wegen Tesla-Bild und All-Reise

Doch nicht nur das Album sorgte für Schlagzeilen: 2024 erntete sie einen Shitstorm wegen eines Bilds, auf dem sie mit einem Tesla posierte und «Danke für die Lieferung, Elon Musk» schrieb.

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Ein Jahr später flog sie mit Lauren Sánchez (56), der Frau von Jeff Bezos (62), und drei weiteren Frauen für elf Minuten ins All. «Schaut euch den Zustand der Welt an und denkt darüber nach, wie viele Ressourcen aufgewendet wurden, um diese Frauen ins All zu bringen. Wozu?», wetterte das US-Model Emily Ratajkowski (35) danach.

In der Liebe läufts rund

Im April 2026 erhob die australische Schauspielerin Ruby Rose (40) Vorwürfe gegen Perry. Die US-Sängerin habe sie 2010 in einem Nachtclub in Melbourne sexuell belästigt. Die Polizei ermittelt, Perrys Management schrieb, die Behauptungen seien «nicht nur rundum falsch, sondern auch gefährliche, leichtfertige Lügen».

Hinsichtlich Liebe läuft es bei Katy Perry aktuell aber rund. Nachdem sie sich 2025 von Orlando Bloom (49), dem Vater ihrer Tochter Daisy (5), getrennt hat, ist sie seit letztem Jahr glücklich mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau liiert. Er begleitet sie auch auf ihrer Festival-Tournee, Bilder zeigen die beiden in Stuttgart und Luxemburg. Am 25. Juli spielt Perry zudem am Paléo Festival in Nyon VD. Am Konzertmorgen um 10 Uhr gehen die letzten 1500 Tickets dafür in den Verkauf.

Katy Perry dürfte sich halten

«Katy Perry gehört nach wie vor zu den bekanntesten Popstars der Welt», urteilt Musikmanagerin Anita Maric. «Sie tourt international, spielt vor grossem Publikum und verfügt über einen aussergewöhnlich starken Hitkatalog. Das zeigt: Ihre Rolle hat sich verändert, sie prägt den Zeitgeist nicht mehr wie früher. Aber sie ist längst nicht von der Bildfläche verschwunden.»

Die Entwicklung, die Perry gerade durchmache, sei nicht einzigartig. «Viele internationale Popstars entwickeln sich mit der Zeit von Hitmaschinen zu etablierten Live-Acts, und das ist keineswegs ein Scheitern, sondern ein ganz normaler Prozess einer langen Karriere», so Maric. «Das soll ihr erst mal jemand nachmachen.»