Darum gehts
- Katy Perry und Justin Trudeau sind offiziell ein Paar
- Erster öffentlicher Auftritt im Pariser Nachtclub 'Crazy Horse'
- Perry (41) und Trudeau (53) treffen sich seit dem Sommer regelmässig
Die Gerüchteküche brodelte schon länger, nun ist es offiziell: Pop-Ikone Katy Perry (41) und Kanadas ehemaliger Premierminister Justin Trudeau (53) sind ein Paar. Wie «Bild» berichtete, verbrachten die beiden einen romantischen Abend in Paris, der Stadt der Liebe.
Am Samstagabend feierten Perry und Trudeau ihren ersten öffentlichen Auftritt als Paar im berühmten Nachtclub «Crazy Horse», unweit des Eiffelturms. Der Anlass war Perrys 41. Geburtstag, und Trudeau war ihr Begleiter für diesen besonderen Abend. Das US-Klatschportal «TMZ» dokumentierte den Moment, als das Paar das legendäre Lokal verliess.
Trudeau ganz der Gentleman
Die Sängerin trug ein elegantes, rückenfreies rotes Abendkleid, während Trudeau in einem lässigen schwarzen Anzug mit T-Shirt erschien. Beide wirkten entspannt und genossen sichtlich die Aufmerksamkeit der anwesenden Paparazzi. Ein von «TMZ» veröffentlichtes Video zeigt, wie das Paar Hand in Hand durch die Menge geht und in ein wartendes Auto steigt.
Trudeau bewies dabei seine Gentleman-Qualitäten, indem er Perry den Vortritt liess und seine Hand sanft an ihren Rücken legte, als sie einstieg. Mit einem Lächeln folgte er ihr ins Auto.
Perry und Trudeau treffen sich bereits seit dem Sommer regelmässig, allerdings bisher fernab der Öffentlichkeit. Vor etwa zwei Wochen wurden sie erstmals beim Küssen von Paparazzi erwischt. Der gemeinsame Auftritt in Paris markiert nun den offiziellen Beginn ihrer Beziehung in der Öffentlichkeit.