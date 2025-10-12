Darum gehts
- Katy Perry und Justin Trudeau angeblich ein Paar, auf Yacht gesichtet
- Fotos zeigen innige Umarmungen, Küsse auf Boot vor Santa Barbara
- Perry 40 Jahre alt, Trudeau 53, beide beendeten kürzlich ihre Langzeitbeziehungen
Die Gerüchteküche brodelt: Popstar Katy Perry (40) und Kanadas ehemaliger Premierminister Justin Trudeau (53) sollen ein Paar sein. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, wurden die beiden Ende September auf einer Yacht vor Santa Barbara, Kalifornien, in inniger Umarmung gesichtet.
Ein Augenzeuge, der zufällig auf einem vorbeifahrenden Walbeobachtungsboot war, fotografierte die Szene. «Sie [Katy Perry, Anm. d. Red.] legte mit ihrem Boot neben einem kleinen öffentlichen Walbeobachtungsboot an, dann fingen sie an, sich zu küssen», schildert der Tourist die Situation.
Die Bilder zeigen den 53-jährigen Trudeau oberkörperfrei, wie er die 40-jährige Sängerin umarmt. Auf anderen Aufnahmen sind die beiden beim Küssen zu sehen. Die «Daily Mail» hat die Fotos auf ihren Social-Media-Kanälen veröffentlicht, allerdings sind die Personen darauf nur schemenhaft zu erkennen.
Spekulationen gibt es schon länger
Bereits seit dem Sommer dieses Jahres kursieren Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Perry und Trudeau. Medien berichteten von gemeinsamen Dates, und der Ex-Premier wurde bei einem Konzert der Sängerin während ihrer «Lifetimes»-Tour durch Kanada gesichtet.
Weder Perry noch Trudeau haben sich bisher zu den Spekulationen geäussert. Auch ihre Managements reagierten nicht auf Anfragen der «Daily Mail» und des US-Promimagazins «Page Six».
Für beide wäre es eine neue Liebe nach dem Ende langjähriger Beziehungen. Katy Perry und Schauspieler Orlando Bloom (48) haben sich nach fast zehn gemeinsamen Jahren im Juni getrennt. Gemeinsam haben sie Tochter Daisy Dove (5). Justin Trudeau gab im Sommer 2023 die Trennung von seiner Frau Sophie Grégoire bekannt, mit der er 18 Jahre verheiratet war und drei Kinder hat.
