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Wer versteckt sich hinter dieser Silbermaske?
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Verrückte Met-Gala-Outfits:Wer verbirgt sich hier unter dem dicken Make-up?

Ist das Kunst oder kann das weg?
Die fragwürdigsten Outfits der Met Gala 2026

Es ist eigentlich die grösste Nacht der Mode – doch auch bei der diesjährigen Met Gala leisteten sich so einige Stars einen ziemlichen Fashion-Fehlgriff.
Publiziert: 08:42 Uhr
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Aktualisiert: 12:50 Uhr
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Heidi Klum machte die diesjährige Met Gala kurzerhand zu einem Halloween-Event und kam als Marmor-Statue. Zwar immer noch mottotreu, aber doch mehr Verkleidung als Gala-Outfit.
Foto: Penske Media via Getty Images

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Met Gala 2026 in New York mit Motto «Costume Art» begeistert
  • Stars überraschten mit fragwürdigen Outfits wie Marmor-Statuen-Looks
  • Anna Wintour (76) lud ein, rund 450 Promis erschienen
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Silja AndersRedaktorin People

Die diesjährige Met Gala stand unter dem Motto «Costume Art». Auch diesmal sollte sich alles, was Rang und Namen in der Promi-Welt hat, die Ehre in New York City geben, denn wenn «Vogue»-Göttin Anna Wintour (76) ruft, lassen sich die Stars nicht lange bitten.

Es gab auf dem roten Teppich auch diesmal wieder so einiges zu gucken – gut wie schlecht. Wir werfen einen Blick auf die fragwürdigsten Outfits des Abends. Und es zeigt sich: Geld kann eben keinen Stil oder guten Geschmack kaufen.

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Ob halb ausgezogen, als Marmor-Statue oder wandelnde Kritik an der Finanz-Elite dieser Welt – die Met Gala 2026 enttäuschte auch diesmal wieder nicht. Denn selbst bei fragwürdigen Outfits gibt es immer noch eine Menge zu reden.

Auch dieses Jahr erschienen rund 450 Promis an der Benefizveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art. Die schlimmsten Outfits gibts in der Galerie.

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