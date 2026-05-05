Darum gehts
- Met Gala 2026 in New York mit Motto «Costume Art» begeistert
- Stars überraschten mit fragwürdigen Outfits wie Marmor-Statuen-Looks
- Anna Wintour (76) lud ein, rund 450 Promis erschienen
Die diesjährige Met Gala stand unter dem Motto «Costume Art». Auch diesmal sollte sich alles, was Rang und Namen in der Promi-Welt hat, die Ehre in New York City geben, denn wenn «Vogue»-Göttin Anna Wintour (76) ruft, lassen sich die Stars nicht lange bitten.
Es gab auf dem roten Teppich auch diesmal wieder so einiges zu gucken – gut wie schlecht. Wir werfen einen Blick auf die fragwürdigsten Outfits des Abends. Und es zeigt sich: Geld kann eben keinen Stil oder guten Geschmack kaufen.
Ob halb ausgezogen, als Marmor-Statue oder wandelnde Kritik an der Finanz-Elite dieser Welt – die Met Gala 2026 enttäuschte auch diesmal wieder nicht. Denn selbst bei fragwürdigen Outfits gibt es immer noch eine Menge zu reden.
Auch dieses Jahr erschienen rund 450 Promis an der Benefizveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art. Die schlimmsten Outfits gibts in der Galerie.