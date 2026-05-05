Es ist eigentlich die grösste Nacht der Mode – doch auch bei der diesjährigen Met Gala leisteten sich so einige Stars einen ziemlichen Fashion-Fehlgriff.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Met Gala 2026 in New York mit Motto «Costume Art» begeistert

Stars überraschten mit fragwürdigen Outfits wie Marmor-Statuen-Looks

Anna Wintour (76) lud ein, rund 450 Promis erschienen

Silja Anders Redaktorin People

Die diesjährige Met Gala stand unter dem Motto «Costume Art». Auch diesmal sollte sich alles, was Rang und Namen in der Promi-Welt hat, die Ehre in New York City geben, denn wenn «Vogue»-Göttin Anna Wintour (76) ruft, lassen sich die Stars nicht lange bitten.

Es gab auf dem roten Teppich auch diesmal wieder so einiges zu gucken – gut wie schlecht. Wir werfen einen Blick auf die fragwürdigsten Outfits des Abends. Und es zeigt sich: Geld kann eben keinen Stil oder guten Geschmack kaufen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ob halb ausgezogen, als Marmor-Statue oder wandelnde Kritik an der Finanz-Elite dieser Welt – die Met Gala 2026 enttäuschte auch diesmal wieder nicht. Denn selbst bei fragwürdigen Outfits gibt es immer noch eine Menge zu reden.

Auch dieses Jahr erschienen rund 450 Promis an der Benefizveranstaltung für das Metropolitan Museum of Art. Die schlimmsten Outfits gibts in der Galerie.