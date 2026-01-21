Katy Perry macht in Davos einen auf First Lady

Katy Perry begleitet ihren Partner Justin Trudeau ans WEF nach Davos. Besonders auffällig ist dabei ihr Style: So brav hat man die Sängerin noch nie gesehen.

Darum gehts Katy Perry (41) begleitet Justin Trudeau (54) ans WEF in Davos

Perry überrascht mit ungewohnt konservativem First-Lady-Look in Beige

Zugegeben, mit ihr hätte vor einem Jahr noch niemand am WEF gerechnet: US-Sängerin Katy Perry (41). Doch im Gegensatz zu David Beckham (50) war sie nicht als Botschafterin einer Non-Profit-Organisation am Weltwirtschaftsforum in Davos, sondern lediglich als seelische Unterstützung. Dies für ihren Partner, den einstigen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), der im Bündner Städtchen einen Vortrag über «Soft Power» hielt.

Diesem lauschte Perry im Publikum und wirkte dabei sichtlich stolz auf ihren Freund. Bilder zeigen, wie die beiden später Hand in Hand durch eine der Hallen laufen und dabei fällt vor allem eines auf: Katy Perrys ungewohnt zugeknöpfter Look. Sie hat sich für ein beigefarbenes Feinstrickoberteil mit voluminösen Ärmeln und einer Knopfleiste entschieden, dazu trägt sie einen farblich passenden, eng anliegenden Jupe. Zu ihrem streng nach hinten gestylten Dutt kombiniert sie grosse, quadratische Ohrringe.

Mit diesem Outfit geht die ansonsten sehr freizügige und styletechnisch wilde Perry einen neuen Weg, präsentiert sich in Davos sozusagen im First-Lady-Look. Zugegebenermassen wäre ein mit extragrossen Cupcakes besetzter BH, wie sie ihn im Videoclip zu «California Gurls» nutzte, für einen solch förmlichen Anlass doch auch eher unpassend gewesen.

Der Kleiderschrank wechselt mit dem Mann

Neuer Partner, neuer Style – das ist in der Promi-Welt keine Seltenheit. Zu beobachten ist dies insbesondere dann, wenn eine Bürgerliche in ein Königshaus einheiratet. So zeigte sich die junge Kate Middleton früher regelmässig in Jeans und bauchfreien Shirts, lief bei einer Modeshow an ihrer Universität einst gar in einem Hauch von nichts über den Laufsteg. Heute unvorstellbar.

Auch Prinzessin Sophia von Schweden (41) hat einen Beautywandel hinter sich. Das Einzige was auch heute noch an ihre wilde Partyzeit erinnert, ist ein Tattoo auf ihrem Nacken und eines an ihrem Fuss.

Welchen Einfluss ein Partner auf den Stil haben kann, das zeigt sich besonders eindrucksvoll bei Sophia Richie (27). Die Tochter von Schmusesänger Lionel Richie (76) datete als 19-Jährige Scott Disick (42), den Ex-Partner von Kourtney Kardashian (46). In dieser Zeit kleidete sie sich so, wie alle Kardashian-Frauen: freizügig, auffällig und dazwischen auch wieder ganz relaxt. Seit sie mit Elliot Grainge (32) zusammen ist, hat sie einen Beautywandel hinter sich. Der pinke Bodysuit und die knappen Bikinis wichen eleganten Kleidern, weiten Silhouetten und neutralen Farben.

