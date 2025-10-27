Bei Katy Perrys Konzert in Berlin wurde ein Schweizer Fan unverhofft zum Bühnengast. Der 25-jährige Luca aus Graubünden erzählte der Sängerin von ihrer Bedeutung für sein Leben, bevor ein Kommentar über die deutsche Sprache zu einer amüsanten Wendung führte.

Michel Imhof Teamlead People

Diesen Tag wird Luca (25) aus Celerina GR so schnell nicht vergessen: Mit Freunden besuchte er am Dienstagabend das Konzert von US-Popstar Katy Perry (41) in Berlin. Und obwohl er weit entfernt von der Bühne im Oberrang sass, wählte ihn die «I Kissed A Girl»-Sängerin aus, um zu ihr auf die Bühne zu kommen.

«Es war verrückt. Weil ich als Mega-Fan so wild umhersprang und wie verrückt hüpfte, sah mich Katy Perry von weitem und bat mich zu sich auf die Bühne», erzählt der angehende Psychotherapeut im Gespräch mit Blick.

Katy Perry half ihm beim Coming-out

Auf der Bühne angekommen war es Luca wichtig, Katy Perry von ihrem Einfluss zu erzählen. «Ich hatte nicht immer eine einfache Jugend, und du hast mir geholfen, Freude zu finden und den Willen, mein Leben so zu leben, wie ich will», sagte er zu ihr. «Als angehender Therapeut will ich das anderen weitergeben.» Katy Perry hatte Luca unter anderem beim Coming-out im beschaulichen Bergdorf geholfen, präzisiert er gegenüber Blick.

Luca traf Perry nicht zum ersten Mal. 2018 gewann er ein Meet & Greet mit dem Popstar über soziale Medien. «Ich zeigte ihr das Bild. Und sie meinte, das sei verrückt, dass sie genau mich aus weiter Ferne auf die Bühne bat.»

Buhrufe für Sprachwitz

Der Auftritt von Luca auf der Bühne nahm aber eine schnelle Wende – als Perry ihn fragt, ob er – wie die anderen Gäste – auch Deutsch spreche. «Ja, aber die bessere Version davon», meinte er keck in Anspielung auf Schweizerdeutsch. Buhrufe ertönen in der 17'000 Menschen fassenden Uber Arena. Katy Perry: «Als angehender Therapeut musst du verstehen, wer dein Publikum ist. Und du sagst nie etwas Entmutigendes über dein deutsches Publikum! Also, wie sagst du ‹Sorry› auf Deutsch?» Lucas Antwort – «Es tut mir ein bisschen leid» – half der Situation auch nicht. Katy Perry schickte den Schweizer von der Bühne – allerdings mit viel Humor und einem Erinnerungsbild.

«Sie sagte nachher ständig, dass sie ihren Therapeuten vermisse», sagt Luca stolz. Und auch zwei Tage später, als der Fan allein und kostümiert in Köln zur selben Perry-Show ging, kam es zum Wiedersehen. «Ich bastelte ein Schild mit der Aufschrift ‹Dein Schweizer Therapeut Luca will sich bei Deutschland entschuldigen›. Sie nahm mich zwar nicht auf die Bühne, sah mich aber in der ersten Reihe, zeigte mit dem Finger auf mich und musste lachen.»

Die zwei Tage seien für den Bündner unvergesslich gewesen. «Ich werde mit einem grossen Lachen darauf zurückschauen», sagt Luca. «Und ich weiss: Beim nächsten Mal sage ich lieber, dass ich Rätoromanisch spreche.»