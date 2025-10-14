Katy Perry macht bei ihrem Londoner Konzert eine freche Anspielung auf ihre Romanze mit Justin Trudeau. Die US-Sängerin scherzt über ihre Männer-Vorliebe. Kürzlich tauchten Fotos von Perry und dem ehemaligen kanadischen Premierminister auf.

1/5 Was läuft mit Katy Perry und Justin Trudeau? Foto: DUKAS

Darum gehts Katy Perry spielt auf Beziehung mit Justin Trudeau bei Londoner Konzert an

Fotos zeigen Perry und Trudeau küssend auf einer Yacht in Kalifornien

Perry, 40, und Trudeau, 53, sollen seit Sommerbeginn heimlich zusammen sein

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

US-Sängerin Katy Perry (40) hat während ihres Konzerts in London erstmals öffentlich auf ihre Beziehung mit Justin Trudeau (53) angespielt. Die 40-jährige Künstlerin machte bei ihrem Auftritt in der O2-Arena eine scherzhafte Bemerkung über ihre Vorliebe für englische Männer: «London, England, so seid ihr an einem Montagabend nach einem ganzen Tag Arbeit und einem ganzen Tag Schule drauf? Kein Wunder, dass ich mich ständig in Engländer verliebe ... aber nicht mehr.»

Diese Aussage folgt, nachdem Fotos aufgetaucht sind, die Perry und den ehemaligen kanadischen Premierminister Trudeau küssend auf ihrer Yacht vor der Küste Kaliforniens zeigen. Laut der britischen «Sun» sollen die beiden seit Beginn des Sommers heimlich zusammen sein. «Sie konnten wegen ihrer Tournee nicht viel Zeit miteinander verbringen, stehen aber ständig in Kontakt – sie facetimen und schreiben sich ständig», verriet eine anonyme Quelle der Zeitung.

Die Gerüchte über eine Beziehung zwischen Perry und dem 53-jährigen Trudeau kamen erstmals im Juli auf, als sie gemeinsam in einem exklusiven Restaurant im kanadischen Montreal gesichtet wurden. Das geschah einen Monat, nachdem Perry ihre Trennung von dem britischen Schauspieler Orlando Bloom (48) bestätigt hatte. Das Paar, das seit 2019 verlobt war und eine gemeinsame Tochter hat, gab im Juni bekannt, sich auf das gemeinsame Elternsein zu konzentrieren.

Perry lehnt Heiratsantrag eines Fans ab

Trudeau selbst ist seit 2023 geschieden und trat Anfang dieses Jahr als Premierminister zurück. Die Quelle fügte hinzu: «Er ist ein bisschen ein Nerd und kann nicht glauben, dass jemand so Berühmtes und Glamouröses wie Katy sich für ihn interessiert, während sie geschmeichelt ist, dass ein so respektierter Politiker mit ihr ausgehen möchte.»

Während des Londoner Konzerts erhielt Perry auch einen überraschenden Heiratsantrag von einem Fan, den sie jedoch ablehnen musste. Sie scherzte: «Ich wünschte, du hättest mich vor 48 Stunden gefragt.»