Georgina Rodriguez' millionenschwerer Hochzeitsschmuck

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodríguez haben im Wohnzimmer ihres Hauses geheiratet. Zurückhaltend war an diesem Tag allerdings nur der Rahmen. Der Schmuck der Braut war mehr wert, als das gesamte Hochzeitsfest von Taylor Swift und Travis Kelce.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez heirateten am 11. August im Wohnzimmer

Rodriguez trug Schmuck im Wert von 50 Mio. USD und 250 Karat

Ihr Collier «Garden of Kalahari» enthält einen 50-Karat-Diamanten

Am 11. August gaben sich Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32) im intimsten Rahmen das Jawort. In ihrem eigenen Wohnzimmer, ganz ohne Gäste und Fest, ging das Paar den Bund der Ehe ein.

So bescheiden der Rahmen ihrer Zeremonie auch gewesen sein mag, umso prunkvoller war der Schmuck, den die Influencerin um den Hals und an den Ohren trug. Dieser soll laut «Page Six» nämlich einen Wert von rund 50 Millionen US-Dollar gehabt haben. Damit dürfte der Schmuck allein mehr wert sein, als die gesamte Hochzeit von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) gekostet haben soll – rund 20 Millionen Dollar.

Rodriguez, die als Markenbotschafterin für Chopard arbeitet, durfte sich für den Anlass aus dem Archiv des Juweliers bedienen. Insgesamt trug sie mehr als 250 Karat Diamanten.

Eine Kette, die Beyoncé schon kannte

Herzstück war das Collier «Garden of Kalahari». In seinem Anhänger sitzt ein lupenreiner Brillant von 50 Karat im Farbgrad D, umgeben von mehr als 146 Karat kleineren Steinen. Bekannt ist das Stück bereits aus einem anderen Zusammenhang: Superstar Beyoncé (44) trug es 2025 bei der Met Gala, damals allerdings ohne die drei abnehmbaren Anhänger.

Genau diese setzte Rodriguez ein. Zwei davon, einen mit einem 25 Karat schweren Tropfen, den anderen mit einem 26-Karat-Herz, trug sie als Ohrringe. Angelegt hat sie das Paar erst nach dem Jawort, bei einem Termin in einer Kapelle.

Aus einem Rohstein wurden 23 Diamanten

Collier, Ohrringe und ein passendes Armband stammen aus derselben Kollektion, und die hat eine ungewöhnliche Vorgeschichte. Grundlage war der «Queen of Kalahari», ein Rohdiamant von 342 Karat und einer der reinsten Steine, die je gefunden wurden. Ein Jahr lang arbeiteten Spezialisten daran, ihn in 23 einzelne Diamanten zu zerlegen.

Für eine Fotostrecke der «Vogue» kamen weitere Stücke dazu, darunter das Armband mit zwei Diamanten im Smaragdschliff von 21 und 14,7 Karat sowie ein Ring mit einem 20 Karat schweren Stein im Kissenschliff.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trauringe aus schlichtem Gold

Am Finger steckte ausserdem der Verlobungsring. Experten schätzen gegenüber der US-Seite, dass der ovale Stein über 30 Karat wiegen und rund fünf Millionen Dollar wert sein könnte. Bei den Trauringen hielten es die beiden dagegen so schmucklos wie die Feier selbst: schlichte Goldringe.

Auch die Kleidung passte zum reduzierten Rahmen. Das Paar und die Kinder trugen unauffällige Teile von Gucci, und das aus einem bestimmten Grund. Kennengelernt hatten sich Ronaldo und Rodriguez vor genau zehn Jahren in einer Gucci-Filiale in Madrid, in der sie damals arbeitete. Den Hochzeitstermin legten sie auf dieses Jubiläum.

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Schlösser, Häuser, Inseln können wir jeden Tag haben»

Warum es unbedingt das Wohnzimmer sein sollte, erklärte die Braut dem Modemagazin: «Wir haben uns entschieden, es im Wohnzimmer unseres Hauses zu tun, wo wir frühstücken, zu Mittag und zu Abend essen und wo wir unser echtes Leben leben.» In 30 Jahren sollten die Kinder denken: «An diesem Tisch ist etwas Wunderbares passiert, das Eheversprechen unserer Eltern.»

«Ich wollte etwas Intimes, mit meinem Partner und unseren Kindern, zu Hause», sagte Rodriguez der Zeitschrift. «Denn Schlösser, Häuser, Inseln, Pferde, Autos: Das alles können wir jeden Tag haben. Aber etwas Privates, das ist für uns ungewöhnlicher.»

Ganz ohne grosses Fest wird es am Ende trotzdem nicht bleiben. Eine ausgedehnte Hochzeitsfeier zu einem späteren Zeitpunkt hat die Braut bereits angekündigt.

Ronaldo erhält Luxus-Uhr

Ein besonderes Hochzeitsgeschenk erhielt Cristiano Ronaldo von der Uhrenmarke Jacob & Co., für die er seit über zehn Jahren als Markenbotschafter tätig ist. Die «Twin Turbo Furious Baguette» beeindruckt mit einem Gehäuse aus 18-karätigem Weissgold, verziert mit 362 Diamanten, sowie 18 weiteren auf der Seite. Insgesamt sollen die Diamanten ein Gewicht von fast 20 Karat haben.