Mit einem schlichten Foto ihrer Hände haben Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez ihre Hochzeit öffentlich gemacht. Wie das frisch vermählte Paar bekanntgibt, fand die Trauung im kleinen Familienrahmen statt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez haben geheiratet

Nun sickern neue Details zu ihrer Hochzeit durch

Sie haben mit nur neun Gästen geheiratet und einen Ehevertrag unterschrieben

Still und heimlich haben sie Ja gesagt: Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32). Denn trotz hartnäckiger Gerüchte und Hunderter wartender Fans haben sie nicht letzten Samstag in Funchal (Portugal) geheiratet, sondern erst drei Tage später.

Und das fernab der Öffentlichkeit. Mit einem schlichten Foto, das ihre Hände mit Eheringen zeigt, haben sie ihre Hochzeit am Dienstagabend öffentlich gemacht. Und zunächst keine weiteren Details verraten.

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Nach und nach sickern nun immer mehr Details durch. Die spanische Fernsehsendung «El verano se mueve» berichtet zunächst, dass die Hochzeit am 11. August um 13.30 Uhr im portugiesischen Küstenort Cascais stattgefunden hat. Und damit nur Stunden, bevor Ronaldo und Rodriguez das Foto ihrer Ringe gepostet haben. Das geht aus einem offiziellen Dokument zur Eheschliessung hervor, das der Sendung vorliegt.

In einem Gespräch mit der «Vogue» bestätigt das frisch vermählte Paar das Datum. Der 11. August ist dabei speziell. Denn an diesem Tag vor zehn Jahren haben sich Ronaldo und Rodriguez in einem Gucci-Laden in Madrid kennengelernt.

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Nur neun Gäste

Die Frischverheirateten sollen sich für eine kleine, intime Zeremonie entschieden haben. und zwar im kleinen Kreis der Familie im Wohnzimmer des eigenen Anwesens. Neben den fünf Kindern des Paares, die gemäss Rodriguez «eingebunden wurden, wie an jedem Tag», waren nur noch vier Trauzeugen beim Jawort dabei. Darunter Ivana Rodriguez, die Schwester der Braut, und Miguel José Paixão, ein langjähriger Freund des Bräutigams. Ronaldos Mutter oder Geschwister waren demnach bei der Zeremonie nicht dabei, obwohl der Fussballstar immer wieder betont, wie nahe er ihnen steht.

«Es war genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte», sagt Rodriguez gegenüber dem Magazin. Die Feier sei «intim und voller Liebe» gewesen. Ihre Familie war gemäss der 32- Jährigen ein wichtiger Teil der standesamtlichen Trauung im Wohnzimmer. Sie hätte ihre Tränen nicht zurückhalten können. Wie Rodriguez weiter verrät, soll nach dem offiziellen Schritt im kleinen Rahmen noch die grosse Hochzeit folgen.

Der Sendung «El verano se mueve» liegt derweil noch ein Dokument vor, das bestätigt, dass Ronaldo und Rodriguez – wenig verwunderlich – einen Ehevertrag unterschrieben haben. Dieser soll unter anderem die Aufteilung des Vermögens regeln. Was aber weiter nicht durchgesickert ist, sind Bilder des Brautpaars.

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