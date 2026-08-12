Wie Ronaldo und Georgina Rodriguez alle austricksten

Während 2000 Fans vor einer Kirche in Madeira auf CR7 warten, heiraten Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez heimlich in der Nähe von Lissabon. Der Trick der Familie scheint perfekt aufgegangen zu sein.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Ronaldo heiratet Georgina Rodriguez heimlich in Cascais statt Madeira

Fans warteten in Funchal vergeblich auf angebliche XXL-Hochzeit

2000 Fans vor der Kathedrale in Madeira enttäuscht

Fynn Müller People-Redaktor

Funchal, Samstagmittag. Vor der Kathedrale stehen über 2000 Fans, alle mit demselben Ziel: einen Blick auf Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32) zu erhaschen, kurz nachdem sich die beiden angeblich das Jawort gegeben haben sollen. Sie warten. Und warten. Doch der grosse Moment bleibt aus. Stattdessen taucht ein anderes Brautpaar auf. Die Ronaldo-Fans sind bitter enttäuscht.

Was sie an diesem Samstag nicht wissen: Sie sind vermutlich Teil eines Ablenkungsmanövers. Denn während Tausende auf Madeira ausharren, heiraten Ronaldo und seine Georgina woanders. Klein, still und ganz ohne Publikum.

Der Ursprung des Rätsels liegt bei Georgina Rodriguez selbst. Auf Instagram deutete sie an, dass der 9. August ein wichtiges Datum sei, und zeigte dabei ihren riesigen Verlobungsring. Der 9. August wäre genau jener Samstag gewesen, an dem sich Fans auf Madeira auf die Hochzeit des Jahres gefreut hatten.

Ronaldos Verräter-Emojis

Ein Detail liess ebenfalls aufhorchen. Kaum kursierten die Bilder der wartenden Massen vor der Kathedrale, meldete sich Ronaldo selbst zu Wort. Unter einem Instagram-Post der Lokalzeitung «JM Madeira», der die Menschenmenge zeigt, hinterliess er einen Kommentar mit fünf Emojis, die Tränen lachen. Der Portugiese schien sich über das Hochzeitswirrwarr lustig zu machen.

Dabei hat der Superstar selbst den Fahrplan verraten. Im Interview mit Piers Morgan Ende 2025 kündigte Ronaldo an, dass die Hochzeit nach der WM 2026 stattfinden soll. Die Endete am 19. Juli. Der Zeitpunkt hätte gepasst.

Weiteres Indiz: Ronaldo soll laut «Goal.com» noch keine Trainingseinheit bei seinem Klub Al-Nassr absolviert und seinen Urlaub verlängert haben. Ungewöhnlich kurz vor dem Start der neuen Saison der Saudi-Liga.

Nichts mit XXL-Hochzeit

Am Dienstagabend ist es dann offiziell. Zu einem schlichten Bild, auf dem die beiden Hände mit den Eheringen zu sehen sind, schreibt Ronaldo: C, ein Herzchen und G. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, soll die Trauung im Beisein ihrer fünf Kinder stattgefunden haben. Anstatt auf Madeira, Ronaldos Heimatinsel, fand die Zeremonie im portugiesischen Küstenort Cascais westlich von Lissabon statt.

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Dabei sah lange alles nach einer grossen Hochzeit auf Madeira aus. Zahlreiche Details zur angeblichen Trauung sickerten in den vergangenen Wochen durch und befeuerten die Gerüchteküche zusätzlich. Im Zentrum stand das Luxushotel Savoy Palace in Funchal. Wie «The Sun» berichtete, sei das Fünfsternehotel für die Feier reserviert worden.

Kein Wunder, pilgerten am Samstag Tausende Fans zur Kathedrale in Funchal, in der Hoffnung, den grossen Tag des portugiesischen Superstars hautnah mitzuerleben. Ob Ronaldo und Georgina Rodriguez die Gerüchte um den mutmasslichen Hochzeitsort selber in die Welt gesetzt haben, ist nicht klar.

Sogar CR7-Schwestern lügen mit

Und die Familie? Die spielte offenbar mit. Bereits Ende Juli dementierten Ronaldos Schwestern Elma Aveiro (53) und Katia Aveiro (48) am Rande einer Modeschau gegenüber «TV 7 Dias» jegliche Hochzeitsgerüchte. «Es steht noch kein Termin fest», liess Katia Aveiro damals verlauten. Nur wenige Tage nach diesem Interview geben sich Ronaldo und Georgina Rodriguez das Jawort.

Was überrascht: Ausgerechnet jenes Paar, das sein Leben sonst so gern mit der Welt teilt, entscheidet sich für das Gegenteil einer XXL-Sause. Kein roter Teppich, kein Blitzlichtgewitter und keine A-Promi-Gästeliste, wie sie Gerüchten zufolge angekündigt war.