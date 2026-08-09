Ronaldo lacht über «falsche Hochzeit», Schwester kritisiert

Fans und Medien erwarteten am Samstag die Hochzeit von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez in der Kathedrale von Funchal. Doch ein anderes Paar trat vor den Altar. Ronaldo reagierte mit Lach-Emojis, Schwester Elma war überrascht.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tausende Fans warteten am 8. August vergeblich auf Ronaldos Hochzeit

Ein anderes Paar heiratete in Funchal, Ronaldo kommentierte lachend auf Instagram

Schwester Elma kritisiert leichtgläubige Fans, Hochzeitstermin sei noch unbekannt

Manuela Bigler Redaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Die vermeintliche Hochzeit von Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32) sorgt für mächtig Wirbel. Mehrere Insider und Medien schienen bereits sicher zu wissen: Das Paar heiratet am Samstag in der Kathedrale in Funchal auf der portugiesischen Insel Madeira – dem Geburtsort von Ronaldo. Danach soll im Luxushotel Savoy Palace anschliessend die grosse Feier steigen, natürlich luxuriös.

0:18 Luxus, wo man hinschaut: In diesem Luxushotel soll Ronaldos Hochzeitsparty steigen

Über 2000 Fans folgen den Medienberichten und versammeln sich am Samstag vor der Kathedrale in Funchal, in der Hoffnung den grossen Tag des portugiesischen Superstars mitzuerleben und kurz nach der Trauung einen Blick auf das frisch vermählte Paar zu erhaschen. Die Fans werden aber bitter enttäuscht. Denn sie warten vergeblich stundenlang.

Ein Rolls-Royce fährt vor, aber ...

Es fährt zwar schliesslich ein grauer Rolls-Royce vor – die Menge drängt sogleich hoffnungsvoll nach vorne und zückt ihre Handys. Von Ronaldo und Rodriguez ist aber weit und breit nichts zu sehen. Stattdessen schreiten Fabio Ramos und Fatima Nicole Cunha Teixeira durch das Gedränge an unzähligen Fans, Journalisten und weiteren Schaulustigen.

«Herzlichen Glückwunsch an Nicole und Fabio! Nach einigem Durcheinander auf der Strasse mit so vielen Leuten und Journalisten konnten wir die Kirchentür schliesslich schliessen und feiern», schreibt die Kathedrale von Funchal später auf Facebook und bestätigt damit nochmals, dass zwar tatsächlich eine Hochzeit stattfand, es sich beim Brautpaar aber nicht um Ronaldo und Rodriguez handelte. Wie das portugiesische Paar, das in Frankreich lebt, den ganzen Rummel mit den ungeladenen Gästen selbst erlebt hat, ist (noch) nicht überliefert.

Ronaldo lacht, Rodriguez im Pyjama

Die Bilder und Videos der «falschen Hochzeit» gehen um die Welt und werden in den sozialen Medien fleissig geteilt. So unter anderem auch von der regionalen Tageszeitung «Jornal da Madeira», die ein Video der Menschenmassen vor der Kathedrale postet.

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Auf diesen Post wird auch Cristiano Ronaldo aufmerksam. Der Al-Nassr-Stürmer kommentiert den Beitrag mit fünf Emojis, die Tränen lachen. So scheint sich der Portugiese über das Hochzeitswirrwarr lustig zu machen. Währenddessen zeigt sich Georgina Rodriguez in ihrer Instagram-Story im Pyjama. Für die Argentinierin gibt es statt Brautkleid eine Werbekooperation.

Auch Ronaldos Schwester Elma Aveiro (53) reagiert auf Instagram. «Aber warum glauben diese Leute, dass Ronaldo heiraten würde, wenn er es selbst nie angekündigt hat?», schreibt sie in ihrer Story zum Bild der wartenden Menschen vor der Kathedrale ungläubig. «Begreifen die Leute denn nicht, dass die Medien gar nichts wissen? Sie wollen es nur wissen. Und darum erfinden sie irgendwelche Geschichten. Surreal!», kritisiert die Unternehmerin und Influencerin.

«Es steht noch kein Termin fest»

Bereits Ende Juli hatten Elma Aveiro sowie Ronaldos andere Schwester Katia Aveiro (48) am Rande einer Modeschau gegenüber «TV 7 Dias» Gerüchte um die Ronaldo-Hochzeit dementiert. «Es steht noch kein Termin fest. Dieses Jahr werde ich kein Brautkleid tragen, weder für mich noch für ihn», hatte Katia Aveiro damals gesagt.

«Cristiano sagte zunächst, er würde heiraten. Danach wurde es aber verschoben. Ich weiss nicht, wie es jetzt weitergeht. Aber ja, er wird heiraten. Und wir unterstützen ihn dabei», hatte Elma Aveiro ergänzt. Dass die Hochzeit gemäss den Spekulationen auf Madeira stattfinden sollte, bezeichnete sie «als Lüge». Für sie zähle nur, «dass er glücklich ist».

Wann die grosse Hochzeit von Ronaldo und Rodriguez, die sich im August 2025 nach knapp neun Jahren Beziehung verlobten, stattfinden wird, bleibt also weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis. Bis dahin dürfte die Gerüchteküche weiter brodeln.