Tausende Fans warteten gestern vor der Kathedrale in Funchal, wo Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez heiraten sollten. Doch die Stars blieben aus – stattdessen heiratete ein anderes Paar.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Tausende Fans warteten vergeblich auf Ronaldos Hochzeit in Funchal, Madeira

Stattdessen heiratete ein anderes Paar, Ronaldo kommentierte mit lachenden Emojis

Ronaldo machte 2025 einen Antrag mit einem Millionen-Ring

Blick Sportdesk

Tausende Fans versammelten sich am Wochenende vor der Kathedrale von Funchal auf der portugiesischen Inselgruppe Madeira für einen vermeintlich besonderen Moment: die Hochzeit von Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32). Stattdessen kommt es zu einer kuriosen Szene. Der portugiesische Fussballstar und seine Partnerin tauchen nicht auf, zur Überraschung – und wohl auch Enttäuschung – der wartenden Menschen findet die Zeremonie eines anderen Paares statt.

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Ronaldo und Rodriguez sind seit 2016 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in einer Filiale des Modehauses Gucci, in der die Argentinierin damals arbeitete. Im Sommer 2025 machte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner seiner Partnerin mit einem Verlobungsring im Wert von zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken einen Antrag.

Insider berichteten zuvor von Hochzeit

Die Kathedrale in Funchal, die für 800 Personen Platz bietet, sollte angeblich der Schauplatz für die grosse Hochzeit sein, wie Insider berichteten. Rund 2000 Fans hatten sich vor der Kathedrale versammelt und warteten ungeduldig vor dem Gebäude, um einen Blick auf das frisch vermählte Promipaar zu erhaschen.

Stattdessen erschien ein anderes Brautpaar, das sich mit seinen Familien und Gästen regelrecht durch die wartenden Fans zwängen musste, um zur Kathedrale zu gelangen. Gemäss Medienberichten handelt es sich um das portugiesische Paar Fabio Ramos und Fatima Nicole Cunha Teixeira. Beide stammen von Madeira, leben aber in Frankreich.

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Ronaldo kommentiert Video

Währenddessen postete Rodriguez entspannt Inhalte auf Instagram, die gar nicht zu einer angeblich geheimen Hochzeit passen. Ronaldo selbst kommentierte in den sozialen Medien ein Video der wartenden Fans, das ein lokales Medium gepostet hatte, mit vier lachenden Emojis.

Die Reaktionen der Fans vor Ort waren derweil gemischt. Trotz der Enttäuschung über das ausgebliebene Erscheinen Ronaldos und Rodriguez' herrschte vor der Kathedrale weiterhin eine ausgelassene Stimmung. Die Fans feierten, als wäre tatsächlich eine Promi-Hochzeit im Gange.

Dieser Artikel ist zuerst auf Sportal.blic.rs erschienen. Die serbische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.