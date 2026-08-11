Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Jetzt ist es offiziell – Cristiano Ronaldo (41) ist unter der Haube. Er und seine Verlobte Georgina Rodriguez (32) sind in den Bund der Ehe eingetreten, das verkündet der Superstar am Dienstagabend auf Instagram. Zu einem schlichten Bild, auf dem die beiden Hände mit den Eheringen zu sehen sind, schreibt der 41-jährige C Herzchen G. Wie die britische Zeitung «Daily Mail» berichtet, soll die Trauung im «intimen und privaten Rahmen» und im Beisein ihrer fünf Kinder stattgefunden haben. Anstatt auf Madeira, Ronaldos Heimatinsel, fand die Zeremonie im portugiesischen Küstenort Cascais statt.

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Mit diesem Post geht auch ein tagelanges Versteckspiel zu Ende. Es gab zuletzt viele Gerüchte, um den Ort und den Tag, wenn die beiden sich das Jawort geben werden. Weil britische Medien wissen wollten, wo die beiden heiraten, belagerten Tausende Fans eine Kathedrale in Funchal auf Ronaldos Heimat-Insel Madeira – vergeblich.

Ronaldo und Rodriguez sind seit 2016 ein Paar. Kennengelernt haben sie sich in einer Filiale des Modehauses Gucci, in der die Argentinierin damals arbeitete. Im Sommer 2025 machte der fünffache Ballon-d'Or-Gewinner seiner Partnerin mit einem Verlobungsring im Wert von zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken einen Antrag. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder, 2017 kam die erste gemeinsame Tochter zur Welt. Im April 2022 brachte sie Zwillinge zur Welt; ein Sohn starb kurz nach der Geburt, eine Tochter überlebte.

Bittere WM für Ronaldo

Sportlich läuft es Ronaldo in Saudi-Arabien ganz ordentlich. In der abgelaufenen Saison wurde er mit Al-Nassr erstmals saudischer Meister. Bei der WM konnte er nur bedingt überzeugen, seine einzigen Tore gelangen ihm gegen Fussball-Zwerg Usbekistan in der Gruppenphase. Er und seine Portugiesen mussten im Achtelfinal dem späteren Weltmeister aus Spanien den Vortritt lassen. Mit dieser Hochzeit folgt nach dem sportlichen Tief nun wieder ein persönliches Hoch.