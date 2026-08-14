Wenige Tage nach seiner Hochzeit kehrt Cristiano Ronaldo zu seinem Klub Al Nassr zurück – und kommt dabei gleich mit einer neuen Frisur daher.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo kehrt mit blondem Haar zu Al Nassr zurück

Nach Hochzeit und WM-Teilnahme fehlte er in der Saisonvorbereitung

Al Nassr startet am 15. August gegen Al Fateh in die Liga

Blick Sportdesk

Cristiano Ronaldo ist zurück bei seinem Klub Al Nassr – und das mit neuem Look: Nur zwei Tage nach seiner Hochzeit mit Georgina Rodriguez (32) in Cascais erscheint der 41-Jährige im saudischen Trainingszentrum mit blond gefärbtem Haar. «Schaut mal, wer gerade bei Al Nassr angekommen ist», schreibt der Klub auf Social Media.

Auch der Superstar selbst postet wenige Stunden später erste Bilder aus dem Training – seine neue Frisur ist dabei nicht zu übersehen.

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Auch aufgrund der Teilnahme an der WM 2026 verpasste der portugiesische Nationalspieler die gesamte Saisonvorbereitung des Klubs aus der saudischen Hauptstadt Riad. Seine Seleção-Teamkollegen João Felix (26) und Neuzugang Samu Costa (25) fehlten ebenfalls, kehrten jedoch früher nach Saudi-Arabien zurück.

Al Nassr startet am Samstag mit einem Heimspiel gegen Al Fateh in die heimische Meisterschaft und damit in die Mission Titelverteidigung. Es wird auch das erste Pflichtspiel mit Ex-Tottenham-Trainer Ange Postecoglou (60) an der Seitenlinie sein. Ob sein Starspieler CR7 nach seiner Mini-Vorbereitung zum Einsatz kommt, ist fraglich.

Dieser Artikel ist zuerst auf abola.pt erschienen. Die portugiesische Newsplattform gehört wie Blick zum Ringier-Verlag.