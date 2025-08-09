So zeigen sich Skandale in den Followerzahlen der Stars

Darum gehts
- Reality-TV-Stars profitieren von Skandalen durch steigende Instagram-Followerzahlen
- Jimi Blue Ochsenknecht und Familie Geiss erlebten Follower-Zuwachs nach negativen Ereignissen
- Carmen Geiss gewann über 263'000 neue Follower nach Überfall in Saint-Tropez
Reality-TV-Stars leben nicht nur von ihren Fernsehauftritten, sondern vor allem auch von Social Media. Ein Skandal kann dann auch mal an den Follower-Zahlen abgelesen werden. So beispielsweise bei Jimi Blue Ochsenknecht (33), welcher mit seiner Verhaftung am Flughafen Hamburg Ende Juni in die Schlagzeilen geriet. Die deutschsprachige Medienlandschaft überschlug sich daraufhin mit Berichten über den Schauspieler und seine nicht bezahlte Hotelrechnung von 14'000 Euro.
Die ganzen Berichte über sein nicht gerade löbliches Verhalten machten sich auf seinem Instagram-Profil bemerkbar, aber nicht etwa durch Followerschund – ganz im Gegenteil. Im Juli konnte sich der einstige «Wilde Kerle»-Star über 5000 neue Follower freuen und auch in den ersten Tagen des neuen Monats gehen die Zahlen stetig nach oben, wie die Daten von nindo.de – einer online Platform für Social-Media-Analysen – aufzeigen. In den vorherigen Monaten kamen jeweils zwischen 1100 und 1800 hinzu, im März machte er gar ein kleines Minus. Derzeit verfolgen über 257'000 Menschen das Leben Schauspielers.
Hunderttausende neue Follower in einem Monat
Doch die Zahlen von Ochsenknecht sind nichts im Vergleich zu denjenigen der Geissens. Robert (61) und Carmen Geiss (60) wurden Mitte Juni in ihrer Villa in Saint-Tropez brutal überfallen und ausgeraubt. Auf Instagram berichteten sie nicht nur über die schockierenden Ereignisse des Abends, sondern versuchten mithilfe der sozialen Medien der Täter habhaft zu werden, veröffentlichten Aufnahmen der Überwachungskamera und stellten kurzzeitig gar die Namen der vermuteten Täter online.
Die Fans verfolgten den Fall nicht nur über die klassischen Medien, sondern direkt über die Instagram-Profile der Familie Geiss. Dadurch stiegen die Followerzahlen von Carmen Geiss im Monat Juni um weit über 263'000 an, jene von Gatte Robert um über 388'000, mittlerweile haben beide je um die 1,3 Millionen. Gar die beiden Töchter Shania (21) und Davina Geiss (22) konnten mit zusätzlichen 12'800, respektive knapp 60'000 neuen Followern ein klares Plus verzeichnen. Wobei ein Teil ihres Zuwachses auch mit ihrer Teilnahme bei «Schlag den Star» anfangs Juni zusammenhängen wird.
Am Aufwärtstrend ihrer Followerzahlen konnte bei den Geissens jedoch mit Ausnahme von Mama Carmen keiner festhalten. Sowohl bei Robert, als auch bei Shania und Davina Geiss fielen die Zahlen im Juli mit dem Abflachen der Überfall-Geschichte wieder leicht. Carmen Geiss hingegen durfte sich auch im Juli über Zuwachs freuen. Dass sich dies mit einem einzigen Post wieder ändern kann, musste sie am 1. August selbst erfahren. Ihr Bild, mit einer echten Schlange um den Hals, kam beim tierliebenden Teil ihrer Fans alles andere als gut an, innerhalb eines Tages drückten 1400 Personen auf entfolgen. Seither klettern die Zahlen allerdings langsam wieder hinauf.
